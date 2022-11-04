سباليتي مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإيطالي

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 22:44

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - نابولي

حصد لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي جائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر بالدوري الإيطالي.

ويتسلم سباليتي الجائزة قبل مباراة نابولي وإمبولي يوم 8 نوفمبر المقبل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وحصد سباليتي الجائزة المباريات بين الجولات من 8 إلى 12.

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وحقق نابولي الفوز في 5 مباريات، بالفوز على تورينو 3-1 ثم كريمونيسي بنتيجة 4-1 وبولونيا بنتيجة 3-2 وروما بهدف دون رد ثم ساسولو بنتيجة 4-0.

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة من 10 انتصارات وتعادلين في 12.

ولم يتعرض نابولي سوى لخسارة وحيدة في الموسم الحالي جاءت ضد ليفربول في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويقود سباليتي للموسم الثاني على التوالي، نابولي وحقق 42 انتصارا من 65 مباراة.

وسبق أن حصد مورينو مدرب روما جائزة شهر أغسطس.

فيما حصد أندريا سوتيل جائزة مدرب الشهر في سبتمبر الماضي.

نابولي الدوري الإيطالي لوتشيانو سباليتي
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