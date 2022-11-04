بدر بانون: الانتقال لـ الزمالك؟ أنا دائما وفي للأندية التي لعبت لها

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 21:57

كتب : FilGoal

الأهلي - كايزر تشيفز - نهائي إفريقيا 2021 - بدر بانون

رد بدر بانون مدافع الأهلي السابق وقطر القطري حاليا على إمكانية انتقاله لـ الزمالك حال تلقيه عرضا من حامل لقب الدوري المصري.

وانتقل بانون لصفوف قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعدما قضى عامين ضمن صفوف القلعة الحمراء.

وقال بانون عبر صحيفة "العربي الجديد" القطرية: "شرف كبير لي أني لعبت مع فريق مثل الأهلي ونجحت في حصد لقب كان ينقصني وهو لقب دوري أبطال إفريقيا".

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وعن إمكانية الانتقال لـ الزمالك شدد "أنا دائما وفي للأندية التي لعبت لها، فأنا لا أستطيع أن أُمثل فريق مغربي غير الرجاء، ونفس الأمر مع الأهلي، لا أستطيع أن أمثل فريق مصري غيره".

المدافع البالغ 28 عامًا كان قد انضم إلى الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي في نوفمبر 2020 مقابل حوالي 1,7 مليون يورو قبل الرحيل للدوري القطري.

وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

كأس العالم

وعن حظوظ المنتخب المغربي في كاس العالم أوضح "منتخب المغرب يملك لاعبين على مستوى عالٍ في الدوريات الأوروبية ونحن على استعداد لكأس العالم خاصة بعد المستويات المميزة في المواجهات التحضيرية الأخيرة".

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة السادسة التي تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.

بدر بانون الأهلي الزمالك
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