رئيس أسوان لـ في الجول: فاوضنا أسامة نبيه.. وموعد إعلان المدرب الجديد

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 21:19

كتب : حامد وجدي

أسوان

كشف الشافعي صالح رئيس نادي أسوان عن دخول إدارة ناديه في مفاوضات جادة مع أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن أسوان رحيل ربيع ياسين المدير الفني من منصبه كمدرب للفريق بعد الخسارة من غزل المحلة بالجولة الثالثة من الدوري.

وقال الشافعي صالح رئيس نادي أسوان لـFilGoal.com : "فاوضنا أسامة نبيه ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمه لكن الظرو ف لم تسمح في النهاية برحيله عن نادي الزمالك".

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وأوضح "لدينا قائمة من المدربين غير المرتبطين بتعاقدات في الدوري وسنعقد اجتماعا خلال ساعات للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد".

وخسر أسوان 3 مباريات على التوالي في الدروي المصري دون أن يسجل الفريق الأزرق أي هدف.

وكان أسوان عاد للدوري الممتاز بعد غياب لمدة موسمين.

ويحتل أسوان المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري دون نقاط.

ويلعب أسوان في الجولة الرابعة للدوري يوم 23 نوفمبر المقبل ضد فيوتشر.

نادي أسوان أسامة نبيه
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