نوير جاهز لقيادة بايرن أمام هيرتا برلين

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة هيرتا برلين غدا السبت ضمن الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

ونشر بايرن ميونيخ صور مشاركة نوير في تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمواجهة هيرتا برلين.

وعانى نوير من إصابة في الكتف أبعدته عن مباريات بايرن الأخيرة.

وغاب مانويل نوير أمام برشلونة وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا وماينز بالدوري الألماني.

وأوضح تقرير صحيفة "بيلد" في وقت سابق أن يوليان ناجلزمان مدرب الفريق منح حرية العودة في الوقت المناسب لحارسه مانويل نوير بسبب كأس العالم.

وذكرت بيلد أن نوير البالغ من العمر 36 عاما يفكر في كأس العالم ولا يريد المخاطرة بالإصابة في كتفه، خاصة وأنه قد يكون المونديال الأخير له.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

ويلعب المنتخب الألماني ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

ويفتتح المنتخب الألماني مبارياته بمواجهة اليابان يوم 23 نوفمبر الجاري.