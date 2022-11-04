الكشف عن موعد قرعة كأس الرابطة وانطلاق الدور التمهيدي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن موعد إجراء قرعة كأس الرابطة، وموعد مباريات البطولة.

وقالت الرابطة في بيان رسمي:

أرسلت رابطة الأندية المصرية المحترفة خطابا رسميا إلى الأندية المشاركة في الدور التمهيدي تخطرهم بموعد إجراء قرعة بطولة كأس الرابطة والمقرر لها يوم 9 نوفمبر.

تقام مباريات البطولة بداية من 19 من الشهر ذاته.

نظام البطولة يأتي بخروج الفريق الخاسر من الدور التمهيدي.

وسيقام الدور التمهيدي بين 4 فرق فقط من أصل 18 في الدوري، بينما يتأهل بقية الفرق (14 فريقا) تلقائيا إلى دور الـ 16.

هذه الفرق الأربعة هم غزل المحلة آخر المتبقيين من صراع الهبوط في الموسم الماضي، والثلاثي الصاعد حديثا الداخلية وحرس الحدود وأسوان.

وهذه هي النسخة الثانية من كأس الرابطة، حيث توج فيوتشر بالأولى، وذلك عقب فوزه على غزل المحلة في النهائي.