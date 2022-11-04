تحرك سريع من غزل المحلة بشأن ناشئه المصاب في حادث القطار

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 20:13

كتب : هاني العوضي

غزل المحلة - بيان رسمي

وجه أسامة خليل رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة بتقديم كافة سبل الدعم الطبي والرعاية اللازمة للناشئ السيد رضا حصوة.

وتعرض ناشئ نادي غزل المحلة مواليد 2008 لحادث قطار أليم نتج عنه إصابات قوية وخطيرة وتم نقله لمستشفى المنصورة الدولي. (طالع التفاصيل)

وأوضح نادي غزل المحلة أن مدرب الفريق محمد ابو الحسن بمرافقة اللاعب الي المستشفى الدولي بالمنصورة حيث تمّ التعامل مع حالة اللاعب واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة له، كما قام محمد جنيدي مدير قطاع الناشئين بالتواصل مع شقيق اللاعب الذي يرافقه في المستشفى لتقديم كافة التسهيلات والدعم المطلوب له.

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وفي سياق متصل قام خالد يوسف طبيب الفريق الأول بنادي غزل المحلة بالتواصل مع مدير مستشفى المنصورة الدولي، لتقديم الرعاية الكاملة للناشئ الذي يتواجد في العناية المركزة في حالة حرجة.

ووجه نادي غزل المحلة الشكر لـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد توجيه مستشاره الطبي لمتابعة حالة اللاعب والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات، واصراره على متابعة تطور حالته الصحية في المستشفى".

وسبق لـ السيد رضا حصوة صاحب الـ14 عاما اللعب بأندية إنبي ومصر للمقاصة وشبان بداوي قبل الانتقال لصفوف غزل المحلة.

غزل المحلة وزير الرياضة
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