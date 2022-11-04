ناسيونال يكشف لـ في الجول ترتيبات وداع لويس سواريز

كشف مارتن سارثو مدير التواصل في نادي ناسيونال الأوروجواياني عن ترتيبات اليوم الوداعي للمهاجم المخضرم لويس سواريز.

لويس سواريز النادي : ناسيونال ناسيونال

وقال سارثو في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سيتم عقد مؤتمر صحفي لتوديع لويس سواريز يوم الأحد ٦ نوفمبر في تمام الرابعة مساء بتوقيت أوروجواي".

وسيعادل ذلك التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأضاف "سيكون المؤتمر الصحفي في استاد جران بارك سنترال ملعب نادي ناسيونال".

واختتم "كذلك، سيقام حفل لتوديع سواريز وستتم إذاعته للعالم عبر قناة نادي ناسيونال Nacional TV".

وقاد لويس سواريز فريقه ناسيونال للفوز بلقب الدوري الأوروجوياني بعد الفوز على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل الهدفين الأول والثاني في المباراة.

وبذلك حصد ناسيونال لقب الدوري للمرة الـ49 في تاريخه، ليقلص الفارق مع بنيارول منافسه التقليدي وصاحب العدد الأكبر من الألقاب برصيد 51 لقبا.

سواريز انتقل إلى ناسيونال في يوليو الماضي ليسجل ستة أهداف ويصنع ثلاثة آخرين في 19 مباراة.

المهاجم صاحب الـ 35 عامًا بدأ مسيرته في ناسيونال ببلاده أوروجواي عام 2001، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2005ن ليقوده للتويج بالدوري وقتها بتسجيله 12 هدفًا.

بعدها انتقل سواريز إلى قارة أوروبا من بوابة جرونينجن الهولندي، ومنه تحوّل إلى أياكس أمستردام حيث انفجر في صفوفه وسجل 96 هدفا بقميصه وقاده للقب في الدوري الهولندي وآخر في الكأس.

الخطوة الكبرى في مسيرة سواريز جاءت بالانتقال إلى ليفربول في 2011، ليسجل معه 82 هدفا في 133 مباراة، ويتوج معه بكأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى التنافس على لقب الدوري حتى آخر جولة في موسم 2014.

الفترة الذهبية لـ سواريز تحققت في صفوف برشلونة بين 2014 و2020 حيث سجل 198 هدفا في 283 مباراة، وقاد البلاوجرانا لـ 13 بطولة، منها 4 دوريات ولقب في دوري أبطال أوروبا.

وكانت آخر محطاته الكبرى في صفوف أتليتكو مدريد لمدة موسمين، تألق في أولهما وقاد الروخيبلانكوس للقب الدوري الإسباني.

وسبق لـ سواريز الفوز بجائزة هداف الدوري الهولندي مرة، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف الدوري الإنجليزي، والحذاء الذهبي الأوروبي مرتين، وهداف الدوري الإسباني مرة.

ويمتلك سواريز 132 مباراة دولية مع أوروجواي، سجل خلالها 68 هدفا، وشارك في كؤوس العالم 2010 و2014 و2018.

كما تألق سواريز في تتويج أوروجواي الأخير بكوبا أمريكا عام 2011.