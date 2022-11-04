تقرير: جالاتا سراي نادم على رحيل مصطفى محمد

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يشعر مسؤولو جالاتا سراي بالندم على قرار التفريط في خدمات مصطفى محمد.

ويلعب مصطفى محمد ضمن صفوف نانت الفرنسي على سبيل الإعارة مع موجود بند بأحقية الشراء.

وبحسب موقع "gazetevatan" التركي فإن إدارة جالاتا سراي تشعر بالندم على رحيل مصطفى محمد في ظل مستواه المميز مع نانت خلال الموسم الجاري.

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وأوضح التقرير أن تألق مصطفى محمد مع نانت جاء في الوقت الذي لم يقدم فيه هاريس سيفيروفيتش الذي حل محله المستوى المتوقع منه.

ويلعب مصطفى محمد لنانت حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 5.75 مليون يورو.

وقاد مصطفى محمد نانت إلى إقصائيات الدوري الأوروبي بالفوز على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد، إذ سجل هدفا وصنع آخر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

المهاجم الدولي المصري شارك خلال الموسم الجاري مع نانت في 20 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

مصطفى محمد جالاتا سراي
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