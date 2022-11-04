كروس يحسم موقفه الأخير بخصوص العودة من الاعتزال الدولي

حسم توني كروس لاعب ريال مدريد الحالي ومنتخب ألمانيا السابق قراره الأخير بخصوص العودة من الاعتزال الدولي والمشاركة في كأس العالم 2022.

توني كروس النادي : ريال مدريد ألمانيا

وكان توني كروس أعلن اعتزاله الدولي عقب نهاية النسخة الأخيرة من كأس أمم أوروبا "يورو".

وقال كروس لـ Movistart Plus+: "لن أكون في كأس العالم. لكنني متأكد من أنني عندما أشاهد المباريات، سأرغب في اللعب. لكنني قررت بالفعل مغادرة المنتخب الوطني بعد اليورو".

وأضاف "أسباب اعتزالي هي الرغبة في قضاء المزيد من الوقت مع عائلت ، وثانيًا لأنه يوجد الآن لاعبون يستحقون اللعب أكثر ولم أرغب في الوصول إلى الوقت الذي سيأتون فيه ويخبرونني أنه كان أفضل بالنسبة لي الاعتزال لذلك قررت ذلك".

واختار كروس مدربه المفضل، وأجاب: "إذا كان علي اختيار مدرب مثالي لطريقة لعبي: بيب جوارديولا. لقد قاتل من أجل بقائي في بايرن ميونيخ، استمتعت حقا بعامي معه في ميونيخ وتحسنت كثيرا تحت قيادته".

ويلعب المنتخب الألماني ضمن المجموعة الخامسة من كأس العالم رفقة منتخبات إسبانيا وكوستاريكا واليابان.

صاحب الـ32 عاما شارك مع منتخب ألمانيا خلال 106 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 19 بميع المسابقات.

وتوج توني كروس بلقب كأس العالم 2014 رفقة منتخب ألمانيا عقب الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.