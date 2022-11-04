رئيس فلامنجو: ضم رونالدو؟ سيجلس بديلا لـ بيدرو وجابيجول

نفى رودلفو لانديم رئيس نادي فلامنجو البرازيلي الشائعات التي ربطت فريقه بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أو البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد فلامنجو

وقال رودلفو لانديم لـ إذاعة Papo Reto بحسب صحيفة ريكورد البرتغالية: "لا أعلم من أين تأتي تلك الأمور، لكنهم يمتلكون الكثير من الإبداع، في البداية أنا اسأل، سيتواجد مكان من؟ سيجلس على مقاعد البدلاء".

وأضاف "مما قرأته على شبكة الإنترنت، لا أعلم الأمر إذا كان صحيحا أم لا، لكنه تلقى عرضا بـ 242 مليون دولار لمدة عامين، ما يعني 10 ملايين في الشهر".

وواصل "نحن نتحدث عن قيمة أعلى من كامل رواتب لاعبي فلامنجو من أجل كريستيانو رونالدو، ليكون بديلا لـ بيدرو أو جابريل باربوسا؟ لا أستطيع. لا أحد سيقُدم على هذا الفعل المجنون".

وتابع عن إمكانية ضم نيمار قائلا: "لا أعلم كم يتقاضى نيمار، حسبما سمعت 4 ملايين يورو في الشهر، إذا وضعنا الأمر في الاعتبار، لن يأتي إلى فلامنجو".

وأوضح "متى سأقدم له عرضا؟ عندما يكون راتبه قريبا من ميزانية النادي، هناك أندية تمتلك ميزانية أكبر من فلامنجو سيكونوا مهتمين بضم لاعب استثنائي مثل نيمار".

وأتم "ضم نيمار حلم لأي فريق برازيلي دون شك، لكنني اعتقد أنه سيواصل خارج البلاد لأنه ببساطة رائع، الأندية التي تستطيع دفع رواتب لمثل من هؤلاء هي أندية من خارج البرازيل".

وحقق فلامنجو لقب كوبا ليبرتادوريس 2022 للمرة الثالثة في تاريخه الأسبوع المنقضي.

وأصبح الأحمر والأسود ضمن الأندية المتأهلة للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية والتي لم تتحدد بعد موعدها.

وحقق فلامنجو الموسم الجاري أيضا لقب كأس البرازيل.

ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعدما حسم بالميراس لقب الدوري قبل 3 جولات على النهاية.