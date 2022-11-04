مؤتمر ناجلسمان - عن مستجدات حالة نوير الصحية.. واحتمالية مواجهة ليفربول في الأبطال

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان - بايرن ميونيخ

أعطى يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ بايرن ميونيخ مستجدات بخصوص حالة مانويل نوير الصحية قبل مواجهة هيرتا برلين.

نوير كشف قبل يومين عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إصابته بسرطان الجلد الذي دفعه للقيام بـ 3 عمليات جراحية.

ويغيب نوير عن بايرن ميونيخ الفترة الحالية بسبب الإصابة في الكتف أبعدته عن المشاركة في آخر 3 مباريات مع الفريق البافاري.

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وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي: "مانويل نوير سيتدرب مع الفريق اليوم، علينا أن نرى كيف سيكون رد فعل كتفه، لكنني أفترض أنه سيسافر إلى برلين ويلعب غدًا".

وأضاف "مانويل نوير حارس متميز لايزال يريد اللعب لأطول فترة ممكنة، نرى ما سيحمله المستقبل. يمتلك أليكس نوبل كل الإمكانيات التي تحتاجها ليكون حارس مرمى رائع لكن للأسف هذا مركز يلعب فيه لاعب واحد فقط ولا تقوم عادة بالتناوب. هذه مشكلة كونك حارس مرمى".

فيما أوضح مستجدات الإصابات الآخرى في الفريق، قائلا: "سيعود ليروي ساني ولوكاس هيرنانديز إلى الفريق أيضًا فيما توماس مولر وماتياس دي ليخت سيكونان خارج القائمة".

وواصل بالحديث عن هيرتا برلين: "إنهم يتطلعون لتعطيل هجوم المنافس، يأملون في الحصول على دفاع قوي، أتوقع أسلوب لعب مكثف، سيلعبون مثل أوجسبورج، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

وعن قرعة دوري أبطال أوروبا، أوضح: "سأواجه أي خصم. لكن بالطبع هناك قرعة أفضل من مواجهة ليفربول، لكن دعنا لا ننسى أن هناك فرق لا ترغب في مواجهتنا أيضا، لا يهم الشكل الحالي الذي عليه الفريق، ستكون المباريات في غضون بضعة أشهر. لا يمكنني فعل أي شيء للتفكير في ذلك الآن".

وعلق على غياب تيمو فيرنر عن كأس العالم، قائلا: "إنه لأمر محزن بالنسبة لتيمو، أعتقد أنه كان سيحب أن يكون هناك. سرعته كان ستكون عاملا مهما لـ ألمانيا وتهديده للمرمى. إنه توقيت سيئ للإصابة. أتمنى أن يتعاقى قريبا ويعود بشكل أقوى".

ويعاني فيرنر من تمزق في أربطة الكاحل ستبعده عن الملاعب حتى نهاية ديسمبر المقبل.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على هيرتا برلين غدا السبت في الرابعة والنصف عصرا ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

ويحتل الفريق البافاري المركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن يونين برلين في ترتيب جدول الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني هيرتا برلين
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