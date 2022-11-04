إبراهيموفيتش ينتقد قرار مبابي بالبقاء مع سان جيرمان

انتقد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان قرار كيليان مبابي بتجديد تعاقده مع فريقه باريس سان جيرمان بدلا من الانتقال لناد آخر.

وتحدث إبراهيموفيتش لـ"كنال بلوس" الفرنسية قائلا: "هل مبابي اتخذ القرار الصحيح بالنسبة له؟ لا".

وأكمل "بالنسبة لباريس؟ كان قرار مبابي هو الصائب، لكن بالنسبة له لا فقد وضع نفسه في موقف حيث أصبح هو أكبر من النادي".

وأردف "والنادي أعطى مبابي الوسائل لحدوث ذلك، لكن لا يوجد لاعب أكبر من النادي".

وكان مبابي قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد مجانا عقب نهاية تعاقده مع سان جيرمان لكنه جدد تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية لعامين مع إمكانيه مده لعام ثالث.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية زعمت قبل عدة أسابيع أن مبابي يريد الرحيل في الانتقالات الشتوية المقبلة لشعوره بأن النادي خانه ولم ينفذ الوعود التي قطعها على نفسه بضم العديد من اللاعبين المميزين خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

لكن نفى مبابي تلك الأنباء جملة وتفصيلا وقال: "لم أطلب الرحيل في يناير، هذه أنباء كاذبة".