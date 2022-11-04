كرة يد - ممدوح هاشم: حلمي إنهاء مسيرتي في الزمالك

شدد محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر ودينامو بوخارست لكرة اليد أن حلمة هو إنهاء مسيرته في نادي الزمالك.

وقاد الثنائي المصري علي زين ومحمد ممدوح هاشم فريق دينامو بوخارست لفوز قاتل في دوري أبطال أوروبا على زغرب الكرواتي.

وقال محمد ممدوح عبر راديو هيتس عقب المباراة: "لقد كانت من أصعب المباريات التي خاضها الفريق لكنها الأفضل لنا في البطولة".

وأضاف "أبلينا بشكل جيد في المباراة وأيضا على زين الذي تجمعني معه علاقة وثيفة للغاية".

وتابع "أفتقد أحمد خيري، عدم وجوده في الملعب مأثر عليّا، كان بيننا انسجام وكان يصنع لي الكثير من الأهداف".

وواصل "نريد لهذا الجيل أن يحقق بطولة كبيرة لمنتخب مصر، لأنه لن يتكرر مرة اخرى".

وأتم "واحد من طموحاتي وأحلامي هي إنهاء مسيرتي في نادي الزمالك".

يعتبر ممدوح هاشم من ناشييء الزمالك قبل أن يخوض تجارب احترافية مختلفة بدأها في فرنسا.

وحقق صاحب الـ33 عاما لقب دوري أبطال أوروبا مع مونبيليه في موسم 2017-2018.

وتغلب دينامو بوخارست على زغرب بنتيجة 29-28 في الثواني الأخيرة من المباراة.

وحقق دينامو بوخارست فوزه الثاني في دور المجموعات عقب مرور ست جولات.

ورفع الفريق الروماني رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس من المجموعة الأولى التي تضم 8 فرق.

وكان دينامو بوخارست متأخرا بنتيجة 28-27 في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ونجح علي زين في تسجيل هدف التعادل في آخر دقيقة من المباراة، قبل أن يتصدى التونسي خليفة غضبان لهجمة زغرب.

وقبل 4 ثواني من نهاية المباراة نجح ممدوح هاشم في الحصول على رمية جزائية لفريق دينامو بوخارست.

وسجل دينامو بوخارست هدف خطف نقاط المباراة في الثانية الأخيرة.