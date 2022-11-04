إيسيان: هذا ما يعجبني في صلاح.. أختار الزمالك وعلى الشناوي النظر لأبو تريكة

أشاد ميكيل إيسيان لاعب تشيلسي ومنتخب غانا السابق بمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر مؤكدا إعجابه به وعدم وصول اليأس له مطلقا.

وتحدث إيسيان لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "أعتقد أن صلاح أصبح لاعبا من الطراز العالمي وما يعجبني فيه أنه لا يشعر باليأس أبدا وإذا حدث له شيء صعب يتخطاه، وانظروا لانتقاله لخارج إنجلترا وعودته إليها، أنا سعيد بكل ما يحققه".

وعن هل توقع أن يتخطى صلاح أرقام الإيفواري ديديه دروجبا ويصبح أكثر هداف إفريقي في دوري أبطال أوروبا أجاب "لما لا؟ طالما يؤدي بهذه الجودة وهو يتخطى سجل دروجبا التهديفي أنا أتمنى له كل الخير، وأؤمن أن الأرقام القياسية صُنعت لكي يتم كسرها".

وبسؤاله هل ظُلم صلاح بعدم حصوله على الكرة الذهبية الموسم الماضي رد "لا أظن ذلك طالما لم أكن ضمن أعضاء لجنة التحكيم".

واستدرك "لكنني أعتقد أنه يستحق تقديرا أكبر لكنني أؤمن أن تلك الأشياء لن توقفه وأعتقد أنه سيواصل العمل وتحطيم الأرقام القياسية ولنرى ماذا سيحدث".

وعن الأفضل بين صلاح وزميله السابق واللاعب الحالي لبايرن ميونيخ ساديو ماني رد إيسيان "لا أحب عقد المقارنات لكنني محظوظين بمشاهدتهما وهما يمثلان إفريقيا ولن أختار لاعبا بينهما، أتمنى لهما الخير ومواصلة رفع اسم إفريقيا".

وبسؤاله هل صلاح أفضل لاعب إفريقي عبر التاريخ أجاب "لا أستطيع تحديد اسم بعينه وإفريقيا لديها لاعبين جيدين، لا أستطيع تحديد لاعبا وحيدا لأنه كان هناك لاعبين عظماء قبل صلاح".

واستدرك "لكن أعظم لاعب إفريقي في رأيي هو جورج وياه لأنه فاز بكل شيء وفاز بالكرة الذهبية كأول لاعب إفريقي وبجانبه كان هناك آخرين والآن لدينا لاعبين رائعين وأنصحهم بالعمل والاجتهاد".

وعن أفضل لاعب مصري واجهه أجاب "واجهت الكثير من المصريين المدهشين مثل أحمد حسام "ميدو" ومحمد أبو تريكة، وأبو تريكة واحد من أفضل اللاعبين في إفريقيا ومن الجيد مواجهة اللاعبين من هذا المستوى لأنه يعطي المباريات مذاقا أفضل".

وعن حصول محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا وهل لو احترف كان سيكون مثل إدوارد ميندي حارس تشيلسي أجاب "لا أستطيع القول ولكن إذا كان يلعب في الخارج كانت الأمور ستتغير لصالحه".

وأضاف "وهو يلعب هنا في واحد من أكبر أندية إفريقيا ويؤدي معه بشكل طيب ويستحق الجائزة، انظروا لأبو تريكة الذي لم يحترف في الخارج لكنه يبقى واحد من أفضل اللاعبين الأفارقة وواحد من أساطير كرة القدم".

وبسؤاله عمن سيختار بين الأهلي والزمالك لو كان سيختتم مشواره في مصر أجاب "كل منهما لعب أمام أندية غانية وإن اخترت سأختار الزمالك لأنه أول اسم يأتي إلى ذهني لأنني عندما كنت صغيرا شاهدته يلعب أمام واحد من أفضل أندية غانا".

وعن توقعاته لمنتخبات إفريقيا في كأس العالم 2022 قال إيسيان: "أتمنى أن يكون المونديال مشوقا وأن تحقق المنتخبات الإفريقية شيئا أفضل من البطولات السابقة وعلينا أن ندعمهم جميعا، وأتمنى أن يذهب منتخب غانا بعيدا في البطولة".