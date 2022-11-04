مواعيد مباريات الجمعة 4 نوفمبر 2022.. الدوري الإسباني وكوكا
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 10:42
كتب : FilGoal
يحل أتليتك بلباو ضيفا على جيرونا اليوم الجمعة في افتتاحية الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.
أحمد حسن كوكا
النادي : ألانياسبور
ويواجه ألانيا سبور التركي الذي ينشط في صفوفه المصري أحمد حسن كوكا نظيره عمراني سبور في الدوري التركي.
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الدوري الإسباني
يلتقي أتليتك بلباو مع جيرونا على ملعب مونتيليفي الساعة 10 مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.
الدوري التركي
يستضيف عمراني سبور نظيره الأنيا سبور على ملعب عمراني حكيم باشا الساعة السابعة مساء.
الدوري الألماني
يحل ستوتجارت ضيفا على مونشنجلادباخ في التاسعة ونصف مساء على عبر قناة بي إن سبورتس 3.
كأس الكونفدرالية
يواجه لا باسيه نظيره ديابل نوار في إياب دور الـ32 من المسابقة في الثالثة عصرا.
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