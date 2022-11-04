مواعيد مباريات الجمعة 4 نوفمبر 2022.. الدوري الإسباني وكوكا

يحل أتليتك بلباو ضيفا على جيرونا اليوم الجمعة في افتتاحية الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

ويواجه ألانيا سبور التركي الذي ينشط في صفوفه المصري أحمد حسن كوكا نظيره عمراني سبور في الدوري التركي.

لمعرفة جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإسباني

يلتقي أتليتك بلباو مع جيرونا على ملعب مونتيليفي الساعة 10 مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري التركي

يستضيف عمراني سبور نظيره الأنيا سبور على ملعب عمراني حكيم باشا الساعة السابعة مساء.

الدوري الألماني

يحل ستوتجارت ضيفا على مونشنجلادباخ في التاسعة ونصف مساء على عبر قناة بي إن سبورتس 3.

كأس الكونفدرالية

يواجه لا باسيه نظيره ديابل نوار في إياب دور الـ32 من المسابقة في الثالثة عصرا.