أرتيتا: تم إنجاز المهمة أوروبيا.. وهذا تعليقي على صيام جيسوس التهديفي

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 01:04

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على ضرورة المداورة لنقص عدد اللاعبين في قائمة الفريق.

وتأهل أرسنال مباشرةً إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد الفوز أمام زيورخ في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال ميكيل أرتيتا لـ بي تي سبورتس عقب المباراة: "تم إنجاز المهمة. ليست من السهل الفوز بالعديد من المباريات في أوروبا لكن فعلناها، هذه كانت من أصعب المباريات لكن استطعنا الفوز".

أخبار متعلقة:
الدوري الأوروبي - بصاروخية تيرني وتواجد النني.. أرسنال في الصدارة الأكثر دقة.. ماذا قدم النني مع أرسنال أمام زيورخ في الدوري الأوروبي مارتينيلي عن التجديد لـ أرسنال: أحتاج إلى قلم فقط تشكيل أرسنال - النني أساسي أمام زيورخ في مباراة الصدارة

وأضاف "ما صعب المهمة علينا أننا أعطيناهم أمل بعد إهدار الكثير من الفرص في الشوط الأول، شعرنا بالضغط في نهاية الشوط الثاني وفي النهاية حافظنا على نهاية شباكنا".

وعن تغييرات التشكيل، أوضح "أحاول دائما المداورة، نحن ليس لدينا قائمة لاعبين كبيرة، لذلك على جميع اللاعبين أن يكونوا دائما مستعدون للنزول وأنا دائما أعمل على ذلك بإعطائهم الفرص".

وعن غياب جابرييل جيسوس عن التهديف لـ 8 مباريات، أجاب "هذا يضايقه بالطبع لكن هو يقدم كل ما لديه في الملعب، سنحت له الفرص اليوم لكن لم يسجل، لكن هو يبذل مجهودا كبيرا وصنع ثلاثة أهداف المباراة السابقة، وأنا متأكد من أن الأهداف ستأتي فيما بعد".

وعن هدف كيران تيرني، علّق "كان جيدا للغاية في مباراة اليوم، أنه شخص ناضج، يستغل دائما عدد الدقائق التي يشارك فيها، هو من اللاعبين الذي يظهر عندما تحتاجه".

وأتم "مباراة تشيلسي؟ مباراة اليوم كانت أهميتها كافية للتفيكر بها فقط".

وأنهى أرسنال دور المجموعات في الصدارة برصيد 14 نقطة.

ويأتي خلفه أيندهوفن في المركز الثاني برصيد 13 نقاط في انتظار المباراة الفاصلة مع الهابطين من دوري أبطال أوروبا.

وانتقل بودو جليمت إلى دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 4 نقاط فيما تذيل زيورخ المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويواجه أرسنال الأحد المقبل نظيره تشيلسي في دربي لندني الثانية ظهرا على ملعب ستامفورد بريدج.

أرسنال ميكيل أرتيتا الدوري الأوروبي
نرشح لكم
موعد قرعة ملحق دور الـ 16 لـ الدوري الأوروبي.. القنوات الناقلة والمتأهلون موعد قرعة ملحق دور الـ 16 لـ دوري المؤتمر الأوروبي.. القنوات الناقلة والمتأهلون الدوري الأوروبي - بصاروخية تيرني وتواجد النني.. أرسنال في الصدارة تين هاج: محبط رغم الفوز.. وهذا هو الخطأ الذي ارتكبناه الدوري الأوروبي - مورينيو في انتظار "أسماك القرش".. روما ينتصر ويتأهل ساري عن سبب الانتقال لـ دوري المؤتمر: لعبنا مباراة خاطئة تماما في الدنمارك صنع هدفا لم يكن كافيا.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام فرينكفاروزي مجموعة الـ 8 نقاط تنقل لاتسيو إلى دوري المؤتمر الأوروبي
أخر الأخبار
أرتيتا: تم إنجاز المهمة أوروبيا.. وهذا تعليقي على صيام جيسوس التهديفي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد قرعة ملحق دور الـ 16 لـ الدوري الأوروبي.. القنوات الناقلة والمتأهلون 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
موعد قرعة ملحق دور الـ 16 لـ دوري المؤتمر الأوروبي.. القنوات الناقلة والمتأهلون 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف موعد سفر كولر لـ سويسرا وعودته لقيادة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
الدوري الأوروبي - بصاروخية تيرني وتواجد النني.. أرسنال في الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: محبط رغم الفوز.. وهذا هو الخطأ الذي ارتكبناه ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد ساعة | الكرة المصرية
الدوري الأوروبي - مورينيو في انتظار "أسماك القرش".. روما ينتصر ويتأهل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي