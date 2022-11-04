أرتيتا: تم إنجاز المهمة أوروبيا.. وهذا تعليقي على صيام جيسوس التهديفي

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على ضرورة المداورة لنقص عدد اللاعبين في قائمة الفريق.

وتأهل أرسنال مباشرةً إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد الفوز أمام زيورخ في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال ميكيل أرتيتا لـ بي تي سبورتس عقب المباراة: "تم إنجاز المهمة. ليست من السهل الفوز بالعديد من المباريات في أوروبا لكن فعلناها، هذه كانت من أصعب المباريات لكن استطعنا الفوز".

وأضاف "ما صعب المهمة علينا أننا أعطيناهم أمل بعد إهدار الكثير من الفرص في الشوط الأول، شعرنا بالضغط في نهاية الشوط الثاني وفي النهاية حافظنا على نهاية شباكنا".

وعن تغييرات التشكيل، أوضح "أحاول دائما المداورة، نحن ليس لدينا قائمة لاعبين كبيرة، لذلك على جميع اللاعبين أن يكونوا دائما مستعدون للنزول وأنا دائما أعمل على ذلك بإعطائهم الفرص".

وعن غياب جابرييل جيسوس عن التهديف لـ 8 مباريات، أجاب "هذا يضايقه بالطبع لكن هو يقدم كل ما لديه في الملعب، سنحت له الفرص اليوم لكن لم يسجل، لكن هو يبذل مجهودا كبيرا وصنع ثلاثة أهداف المباراة السابقة، وأنا متأكد من أن الأهداف ستأتي فيما بعد".

وعن هدف كيران تيرني، علّق "كان جيدا للغاية في مباراة اليوم، أنه شخص ناضج، يستغل دائما عدد الدقائق التي يشارك فيها، هو من اللاعبين الذي يظهر عندما تحتاجه".

وأتم "مباراة تشيلسي؟ مباراة اليوم كانت أهميتها كافية للتفيكر بها فقط".

وأنهى أرسنال دور المجموعات في الصدارة برصيد 14 نقطة.

ويأتي خلفه أيندهوفن في المركز الثاني برصيد 13 نقاط في انتظار المباراة الفاصلة مع الهابطين من دوري أبطال أوروبا.

وانتقل بودو جليمت إلى دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 4 نقاط فيما تذيل زيورخ المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويواجه أرسنال الأحد المقبل نظيره تشيلسي في دربي لندني الثانية ظهرا على ملعب ستامفورد بريدج.