موعد قرعة ملحق دور الـ 16 لـ الدوري الأوروبي.. القنوات الناقلة والمتأهلون

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 01:02

كتب : FilGoal

كأس الدوري الأوروبي

24 فريقا في بداية المراحل الإقصائية لبطولة الدوري الأوروبي، حيث يصطدم 16 ببعضهم البعض أولا، ثم يلتقي الثمانية الفائزون في الدور التالي.

هكذا ستسير الأمور، فالثمانية القادمون من دوري أبطال أوروبا سيواجهون الثمانية الذين أنهوا مجموعتهم في الدوري الأوروبي، ثم يصعد الفائزين لملاقاة الثمانية متصدري المجموعات.

هبط من الدوري الأوروبي كل من:

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أياكس

باير ليفوكوزن

برشلونة

سبورتينج لشبونة

ريد بول سالزبورج

شاختار دونيتسك

إشبيلية

يوفنتوس

فيما حل بالمركز الثاني كل من:

أيندهوفن

رين

روما

يونيون برلين

مانشستر يونايتد

ميتلاند

نانت

موناكو

ما يعني أننا أمام إمكانية مواجهة من طراز برشلونة ومانشستر يونايتد، أو برائحة الثأر لذكرى 2018 بين برشلونة وروما، وهي تعني اصطدام برشلونة وجوزيه مورينيو أيضا.

إشبيلية الذي يعرف الدوري الأوروبي جيدا قد يلاقي يونايتد من جديد، أو يوفنتوس هو من سيلاقيه، وربما نشهد مواجهة نارية بطلها مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي مع أي من الكبار المتاحين.

المتأهلون بالمركز الأول في الدوري الأوروبي:

أرسنال

فنربخشة

ريال بيتيس

يونيون سانت جيلواز

ريال سوسيداد

فينورد

فرايبورج

فيرنافاروتشي

موعد القرعة

تقام قرعة ملحق الدوري الأوروبي في الثالثة عصرا يوم الإثنين 7 نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

وتذاع القرعة مباشرة عبر موقع الاتحاد الأوروبي وكذلك قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

بعد نهاية مباريات الملحق ستقام قرعة دور الـ 16 يوم 24 فبراير 2023.

وتقام حينها مباريات الذهاب يوم 9 مارس 2023.

والإياب يوم 16 مارس 2023.

ومن المقرر أن يقام نهائي النسخة الثانية من المؤتمر الأوروبي على ملعب بوشكاش أرينا بارك في مدينة بودابست المجرية.

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