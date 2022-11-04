موعد قرعة ملحق دور الـ 16 لـ دوري المؤتمر الأوروبي.. القنوات الناقلة والمتأهلون

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 00:54

كتب : FilGoal

دوري المؤتمر الأوروبي

انتهت مجريات دور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي، والآن نحن على موعد مع قرعة ثالث البطولات الأوروبية من حيث القوة والخاصة بملحق دور الـ 16.

وتلتقي الفرق الـ 8 التي احتلت المركز الثاني بمجموعتها مع الفرق القادمة من الدوري الأوروبي والتي احتلت المركز الثالث هناك في مباريات الملحق.

بينما يتأهل مباشرة أوائل المجموعات لدور الـ 16 للانتظار الفائز من مواجهات الملحق.

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وتأهل لدور الـ 16 مباشرة كل من:

إسطنبول باشاك شهير التركي

وست هام الإنجليزي

فياريال الإسباني

نيس الفرنسي

ألكمار الهولندي

يورجوردينس السويدي

سيفاس سبور التركي

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

بينما تأهلت 8 فرق لخوض ملحق دور الـ 16 وهي:

فيورنتينا الإيطالي

أندرلخت البلجيكي

ليخ بوزنان البولندي

بارتيزان الصربي

دينبرو الأوكراني

جينت البلجيكي

كلوج الروماني

بازل السويسري

فيما تنضم إليهم 8 فرق احتلت المركز الثالث من مجموعات الدوري الأوروبي وهي:

بودوجليمت النرويجي

أيك لارنكا القبرصي

لودوجريتس البلغاري

سبورتنج براجا البرتغالي

شيريف تيراسبول المولدوفي

لاتسيو الإيطالي

كاراباخ الأذربيجاني

طرابزون سبور التركي

موعد القرعة

تقام قرعة ملحق دوري المؤتمر الأوروبي في الثالثة عصرا من يوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

وتذاع القرعة مباشرة عبر موقع الاتحاد الأوروبي وكذلك قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

بعد نهاية مباريات الملحق ستقام قرعة دور الـ 16 يوم 24 فبراير 2023.

وتقام حينها مباريات الذهاب يوم 9 مارس 2023.

والإياب يوم 16 مارس 2023.

ومن المقرر أن يقام نهائي النسخة الثانية من المؤتمر الأوروبي على ملعب فورتونا أرينا في مدينة براج التشيكية.

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