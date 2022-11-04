في الجول يكشف موعد سفر كولر لـ سويسرا وعودته لقيادة الأهلي

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 00:26

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر

قرر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الاستمرار في قيادة تدريبات الفريق حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 نوفمبر.

وعلم FilGoal.com أن كولر سيسافر إلى سويسرا وبقية معاونيه لبلادهم بعد خوض الفريق مباراة ودية أمام فريق الشباب يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المنتظر أن يعود كولر لقيادة تدريبات الفريق يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر.

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وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتوقف الدوري المصري في الفترة الحالية بسبب استضافة مصر لقمة المناخ بالإضافة لفترة التوقف الدولي التي تسبق كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.

وخاض الأهلي مباراته الأخيرة ضد الداخلية وتفوق بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة من الدوري.

وقاد كولر الأهلي في 6 مباريات حتى الآن حقق خلالها الفوز جميعا في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

الأهلي مارسيل كولر
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