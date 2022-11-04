الدوري الأوروبي - بصاروخية تيرني وتواجد النني.. أرسنال في الصدارة

تأهل أرسنال مباشرة إلى الدور المقبل في الدوري الأوروبي بعد الفوز أمام زيورخ السويسري بهدف مقابل لا شيء.

واستضاف أرسنال نظيره زيورخ على ملعب الإمارات في الجولة الأخيرة من دور مجموعات المسابقة.

وبهذا الفوز أنهى أرسنال دور المجموعات في الصدارة برصيد 14 نقطة.

ويأتي خلفه أيندهوفن في المركز الثاني برصيد 13 نقاط في انتظار المباراة الفاصلة مع الهابطين من دوري أبطال أوروبا.

وانتقل بودو جليمت إلى دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 4 نقاط فيما تذيل زيورخ المجموعة برصيد 3 نقاط.

التشكيل

تواجد محمد النني أساسيا في تشكيل أرسنال لمواجهة زيورخ السويسري في الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي.

وأتى التشكيل كالآتي:

حارس المرمى: آرون رامسيديل

الدفاع: بن وايت - روب هولندج - جابرييل ماجاليس - كيران تيرني

الوسط: محمد النني - سامبي لوكونجا

أمامها: ريس نيلسون - فابيو فييرا - إيدي نيكيتاه

الهجوم: جابرييل جيسوس

أحداث المباراة

بدأ أرسنال السيطرة سريعا على أجواء المباراة في الدقيقة 5 عن طريق إدوارد نيكيتاه الذي أرسل تمريرة طولية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع.

ونجح أرسنال في تسجيل هدف التقدم سريعا عند الدقيقة 7 عن طريق كيران تيرني بتسديدة صاروخية على الطائر بعد خطأ تمرير من مدافع زيورخ.

وعاد نيكيتاه وهدد المرمى من جديد عند الدقيقة 37 برأسية قوية بعد عرضية لكن تصدى لها حارس زيورخ.

وقبل نهاية الشوط الأول، حاول فابيو فييرا مضاعفة نتيجة أرسنال بعد كرة وصلت إليه في العمق لكن أحد مدافعي زيورخ شتتها إلى خارج الملعب.

وبعد مرور دقائق من الشوط الأول، أجرى أرتيتا تبديل حيث خرج النني عند الدقيقة 63 ونزل توماس بارتي بدلا منه.

استفاق زيورخ في الشوط الثاني في محاولات عديدة لإدراك التعادل، وجاءت أولهم عند الدقيقة 68 عن طريق أدريان جيريرو لكن ألغي الهدف بداعي التسلل.

وجاءت أخر محاولت اللقاء عن طريق تسديدة من بوهدان فيونيك من على حافة منطقة جزاء لكن ذهبت بعيدا عن القائم الأيسر ثم إلى خارج الملعب.