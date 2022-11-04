تين هاج: محبط رغم الفوز.. وهذا هو الخطأ الذي ارتكبناه

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد شعوره بالإحباط لحصول الفريق على المركز الثاني في مجموعته بالدوري الأوروبي رغم الفوز على ريال سوسيداد بهدف دون رد.

وكان يونايتد بحاجة لهدف إضافي كي يؤمن الصدارة، إلا أن هذا الهدف لم يتم تسجيله.

وقال تين هاج في تصريحاته لقناة بي تي سبورت: "لا تحصل دائما على ما تستحقه. هذه هي كرة القدم".

وأضاف "اليوم فزنا وأنا سعيد بذلك وسعيد ببعض الأشياء الأخرى مثل عودة دوني فان دي بيك وأداء أليخاندرو جارناتشو".

وأوضح "بالتأكيد نحن محبطون لأننا لم نسجل الهدفين وهذا ما كنا نحتاجه".

وتابع "نحن بحاجة للخيارات. أنتوني ليس متاحا وكذلك أنتوني مارسيال وجادون سانشو".

وعن تعديلاته التكتيكية وخصوصا مشاركة هاري ماجواير كمهاجم في الدقائق الأخيرة قال: "لقد فعلت ذلك لزيادة اللاعبين الهجوميين، ولكني أعتقد في هذه اللحظة أنه كان هناك بعض التسرع، لم نكن جيدين مع الكرة وأوصلناها أقل إلى منطقة الجزاء".

وسجل أليخاندرو جارناتشو هدف المباراة الوحيد من صناعة كريستيانو رونالدو، وكانت تسديدة يونايتد الوحيدة على المرمى طوال المباراة.

وهذه مشاركة جارناتشو السابعة، والثانية كأساسي، وسجل خلالها هدفه الرسمي الأول مع الفريق.