خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد

تلقى النادي الأهلي عدة عروض في الساعات الأخيرة من أجل بيع حقوق اسم الاستاد المزمع إنشاءه في مدينة السادس من أكتوبر.

وعلم FilGoal.com أن أبرز العروض المقدمة لمجلس إدارة الأهلي من أكثر من شركة إماراتية.

وترغب مجموعة الشركات في إطلاق اسمها على استاد الأهلي على غرار ملاعب الفرق الأوروبية الكبرى، حال فوزها بالحقوق.

ومن أبرز الأمثلة: بايرن ميونيخ وملعبه أليانز أرينا، واستاد الإمارات ملعب أرسنال.

يأتي تحرك الأهلي الأخير بعدما تحصل على هامش عقد رعاية جديد يسمح له بالتسويق كل ما يخص مشروع الاستاد من أجل تنفيذه على أرض الواقع.

ويلعب الأهلي مبارياته حاليا على ملعب "الأهلي we السلام" بعدما حصل على حقوق انتفاع ملعب السلام لمدة 25 عاما.

ويخوض الأهلي أيضا مباريات أخرى على استاد القاهرة.