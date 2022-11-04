الدوري الأوروبي - مورينيو في انتظار "أسماك القرش".. روما ينتصر ويتأهل

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

نيكولو زانيولو - روما - الدوري الأوروبي

انتصر روما الإيطالي على لودوجريتس البلغاري بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي وحجز مقعده في ملحق دور الـ 16، في انتظار "أسماك القرش".

روما أنهى المجموعة الثالثة في المركز الثاني وبالتالي سينتظر الفرق القادمة من دوري أبطال أوروبا لمواجهتها في المرحلة المقبل.

"أسماك القرش الفاشلة من دوري الأبطال سيأتون بقوة" هكذا سخر جوزيه مورينيو مدرب روما من إمكانية هبوط برشلونة ويوفنتوس للدوري الأوروبي منذ فترة.

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ويمكن لروما أن يواجه أحد من: أياكس وباير ليفركوزن وبرشلونة وسبورتنج لشبونة وسالزبوج وشاختار دونتسيك وإشبيلية.

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احتاج روما للفوز فقط في الأولمبيكو من أجل التوقف على لودوجريتس البلغاري في ظل تفوق الأخير في المواجهات المباشرة.

وانتصر بطل بلغاريا ذهابا بنتيجة 2-1، ليتفوق على روما في احتلال المركز الثاني قبل بداية اللقاء.

ازدادت الأوضاع صعوبة مع نهاية الشوط الأول، ريك لاعب لودوجريتس توغل وسدد كرة قوية على يمين الحارس مسجلا هدف الضيوف الأول في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

في الشوط الثاني أجرى مورينيو عدة تغييرات بمشاركة نيكولو زانيولو وكريستيان فولباتو وبراين كريستانتي.

في الدقيقة 56 تحصل زانيولو على ركلة جزاء ترجمها القائد لورينزو بيليجريني في الشباك.

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وبعد 9 دقائق تحصل زانيولو على ركلة جزاء جديدة وأودعها تلك أيضا بيليجريني في الشباك بنجاح.

وفي الدقيقة 85 وبمجهود فردي توغل زانيولو وسجل هدف الذئاب الثالث معلنا تفوق روما.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء أشهر الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو البطاقة الحمراء المباشرة في وجه البنيني أوليفير فيردون بعدما دهس وجه لاعب روما أثناء تنفيذ ركلة حرة.

لتنتهي المباراة بفوز روما وتأهله في انتظار أحد فرق أسماك القرش الفاشلة.

روما الدوري الأوروبي أسماك القرش الفاشلة
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