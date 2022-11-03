كرة يد - ثنائية مصرية تساهم في فوز جديد لـ فيزبريم بـ دوري أبطال أوروبا

حقق فريق فيزبريم المجري فوزا خارج القواعد على حساب فيسلا بلوك البولندي في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وانتهت المباراة بفوز فيزبريم بنتيجة 30-26.

وتفوق الفريق المجري في الشوط الأول بنتيجة 15-14، ثم عزز تفوقه في الشوط الثاني ووسع الفارق ليصبح 15-12.

"اليايا حكاية".. يحيى خالد يسجل هدف لفريقه فيزبريم في شباك فيسلا بلوك تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/2dDMCZjZqO — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 3, 2022

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري يحيى الدرع ويحيى خالد رفقة فيزبريم، واكتفى الأخير بتسجيل هدفين.

الفوز رفع رصيد فيزبريم إلى 11 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

يحيى خالد يحرز أول أهدافه في مباراة فيزبريم و فيسلا بلوك تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/sI1TcIdTdh — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 3, 2022

ويتأهل أول وثاني الترتيب بشكل مباشر للدور ربع النهائي.

بينما تخوض الفرق من الثالث للسادس مباريات الملحق مع فرق المجموعة الثانية.