صنع هدفا لم يكن كافيا.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام فرينكفاروزي

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون - الدوري الأوروبي

صنع محمود حسن تريزيجيه هدف فوز طرابزون أمام فرينكفاروزي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

الفوز لم يكف طرابزون للتأهل إلى الدور المقبل في الدوري الأوروبي وحل ثالثا برصيد 9 نقاط، لينتقل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وتصدر فرينكفاروزي المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن موناكو صاحب المركز الثاني المتساوي في نفس النقاط.

وتمكن تريزيجيه بشكل عام بتسجيل هدفين وصناعة آخر خلال دور مجموعات البطولة.

ماذا قدم تريزيجيه اليوم أمام فرينكفاروزي؟

دقائق اللعب: 85

التمريرات الحاسمة: 1

اللمسات: 65

التمريرات الصحيحة: 42 من 45

دقة التمرير: 93%

الكرات الطويلة الصحيحة: 1

التسديدات على المرمى: 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 5 صحيحة من 9.

التدخلات: 2

طرابزون محمود حسن تريزيجيه الدوري الأوروبي دوري المؤتمر
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