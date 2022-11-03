صنع هدفا لم يكن كافيا.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام فرينكفاروزي
الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 22:47
كتب : FilGoal
صنع محمود حسن تريزيجيه هدف فوز طرابزون أمام فرينكفاروزي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
الفوز لم يكف طرابزون للتأهل إلى الدور المقبل في الدوري الأوروبي وحل ثالثا برصيد 9 نقاط، لينتقل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.
وتصدر فرينكفاروزي المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن موناكو صاحب المركز الثاني المتساوي في نفس النقاط.
وتمكن تريزيجيه بشكل عام بتسجيل هدفين وصناعة آخر خلال دور مجموعات البطولة.
ماذا قدم تريزيجيه اليوم أمام فرينكفاروزي؟
دقائق اللعب: 85
التمريرات الحاسمة: 1
اللمسات: 65
التمريرات الصحيحة: 42 من 45
دقة التمرير: 93%
الكرات الطويلة الصحيحة: 1
التسديدات على المرمى: 1
الصراعات الأرضية الناجحة: 5 صحيحة من 9.
التدخلات: 2
نرشح لكم
ساري عن سبب الانتقال لـ دوري المؤتمر: لعبنا مباراة خاطئة تماما في الدنمارك مجموعة الـ 8 نقاط تنقل لاتسيو إلى دوري المؤتمر الأوروبي وداعا مانشستر.. بورتو يغلق الباب ويجدد عقد حارسه تريزيجيه يصنع هدفا في انتقال طرابزون إلى دوري المؤتمر الأوروبي سجل وصنع.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام أولمبياكوس في انتظار "أسماك القرش الفاشلة".. انتصار غير كاف ليونايتد على سوسيداد الدوري الأوروبي - مصطفى محمد ينقذ نانت ويقوده إلى التأهل.. شاهد لحظات الحسم انتهت الدوري الأوروبي - أرسنال (1) - (0) زيورخ.. المدفعجية في الصدارة