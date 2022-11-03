وزير الرياضة يوجه بالتدخل الطبي السريع لناشىء غزل المحلة بعد إصابته فى حادث

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 22:07

كتب : أحمد الخولي

وزارة الشباب والرياضة المصرية

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستشاره الطبي للتدخل السريع لمتابعة الحالة الصحية لـ السيد رضا حصوة ناشئ فريق شباب غزل المحلة.

تعرض السيد رضا حصوة ناشئ نادي غزل المحلة لحادث أليم أثناء استقلاله أحد القطارات.

وتعرض لاعب المحلة لـ كسر في عظمة الجمجمة ونزيف حاد بالمخ، خلال حادث بالقطار أثناء عودته من التدريب مع الفريق بمدينة المحلة، إلى قريته كفر بدواي القديم بمحافظة الدقهلية.

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وطالب الوزير التواصل مع أسرة اللاعب لمعرفة تفاصيل تطور حالة اللاعب، والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات، والمتابعة اللحظية لتطور حالته الصحية.

وشدد الدكتور أشرف صبحي التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الأطباء المتخصصين لعلاج اللاعب وخضوعه للعمليات الطبية المطلوبة، متمنيا الشفاء العاجل للاعب، والخروج من تلك الإصابة بسلام والعودة إلى الملاعب مرة أخرى.

صاحب الـ14 عاما تم نقله للمستشفى الدولي بمدينة المنصورة ويعاني من إصابات بالغة.

وقال محمد أبو الحسن المدير الفني لفريق 14 عاما لـ : "فشلنا في قيده الموسم الماضي في غزل المحلة، لكنه تدرب معنا منذ بداية الموسم الحالي وأنهينا إجراءات ضمه للفريق من أجل قيده في الشهر الجاري".

واستدرك "لكنه يوم الاثنين الماضي انتهى من التدريب وكان عائد لمنزله في كفر بدواي بالدقهلية وقبل محطة سمنود بمسافة كيلو متر، قام بإخراج رأسه من القطار لينظر قبل المحطة التالية ولكنه اصطدم بعامود فسقط خارج القطار وتم نقله إلى المستشفى".

واوضح "التشخيص أوضح حدوث نزيف في المخ وكسر في الجمجمة .الحالة صعبة ونتمنى مساندة الجميع لإنقاذه خاص أنه في حالة غيبوبة"

واختتم "شركة الكرة بنادي غزل المحلة تواصلت مع رئيس قطاع الناشئين الذي تواص معي بدوره من أجل الاهتمام باللاعب ونتمنى له الشفاء العاجل".

وسبق لـ السيد رضا حصوة مواليد 2008 اللعب بأندية إنبي ومصر للمقاصة وشبان بداوي قبل الانتقال لصفوف غزل المحلة.

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أشرف صبحي السيد رضا حصوة غزل المحلة
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