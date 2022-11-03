تريزيجيه يصنع هدفا في انتقال طرابزون إلى دوري المؤتمر الأوروبي

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 22:02

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون - الدوري الأوروبي

انتقل طرابزون التركي إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوز غير كاف أمام فرينكفاروزي المجري في الدوري الأوروبي.

وفاز طرابزون بهدف مقابل لا شيء أمام فرينكفاروزي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات المسابقة.

وسجل أناساسيتوس باكاسيتاس هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 7 من صناعة تريزيجيه.

أخبار متعلقة:
تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي في فرصة التأهل الأخيرة أمام فرينكفاروزي صنع 4 فرص.. ماذا قدم تريزيجيه في خسارة طرابزون أمام ريد ستار تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي في ملعب ماراكانا أمام ريد ستار بلجراد بمشاركة تريزيجيه.. الخسارة أمام ريد ستار تهدد حظوظ طرابزون

الفوز لم يكف طرابزون للتأهل إلى الدور المقبل في الدوري الأوروبي وحل ثالثا برصيد 9 نقاط.

وتساوى فرينكفاروزي وموناكو بعدد النقاط في صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط.

وتأهل الفريق المجري في الصدارة فيما ينتظر موناكو خوض مباراة فاصلة مع الهابطين من دوري أبطال أوروبا.

التشكيل

حراسة المرمى: أوجورشان شاكير

الدفاع: ستريجر لارسن – مارك بارترا – فيتور هوجو – إرين إلميلي

الوسط: مانوليس سيوبيس – ماريك هامشيك

أمامهما: عبد القادر عمر – أناساسيتوس باكاسيتاس – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: أوموت بوزوك

أحداث المباراة

افتتح طرابزون النتيجة سريعا عند الدقيقة 7 عن طريق أناساسيتوس باكاسيتاس الذي سدد كرة في منتصف الشباك بعد كرة عرضية استلمها من محمود حسن تريزجيه.

وحاول أوموت بوزوك مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 15 بعد كرة بينية من تريزيجيه لكن يهدرها بتسديدة تعتلي العارضة.

وسيطر طرابزون على أحداث المباراة بشكل كامل وجاءت فرصته الأخيرة في الشوط الأول في الدقيقة 43 عن طريق باكاسيتاس الذي حاول تسديدة كرة من داخل منطقة الجزاء لكن جاءت ضعيفة ويتصدى لها حارس فرينكفاروزي.

ولم يشهد الشوط الثاني سوى فرصة وحيدة من جانب فرينكفاروزي عن طريق خافيير ميرسييه الذي سدد من منتصف الملعب لكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر. لينتهي اللقاء بفوز طرابزون وانتقاله لدوري المؤتمر.

وساهم تريزيجيه مع طرابزون في هدفين وصناعة آخر خلال البطولة.

طرابزون محمو تريزيجيه الدوري الأوروبي دوري المؤتمر
نرشح لكم
وداعا مانشستر.. بورتو يغلق الباب ويجدد عقد حارسه سجل وصنع.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام أولمبياكوس في انتظار "أسماك القرش الفاشلة".. انتصار غير كاف ليونايتد على سوسيداد الدوري الأوروبي - مصطفى محمد ينقذ نانت ويقوده إلى التأهل.. شاهد لحظات الحسم مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (1) - (0) زيورخ.. جووووووول صاروخي تشكيل أرسنال - النني أساسي أمام زيورخ في مباراة الصدارة "لن يكون هناك فريق بعد برشلونة".. بيكيه يعلن اعتزاله ويكشف موعده تقرير: الاتفاق تم.. زيدان سيدرب فرنسا بعد كأس العالم مهما حدث في البطولة
أخر الأخبار
وداعا مانشستر.. بورتو يغلق الباب ويجدد عقد حارسه 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة يوجه بالتدخل الطبي السريع لناشىء غزل المحلة بعد إصابته فى حادث 22 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه يصنع هدفا في انتقال طرابزون إلى دوري المؤتمر الأوروبي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
سجل وصنع.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام أولمبياكوس 29 دقيقة | المحترفون
في انتظار "أسماك القرش الفاشلة".. انتصار غير كاف ليونايتد على سوسيداد 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي - مصطفى محمد ينقذ نانت ويقوده إلى التأهل.. شاهد لحظات الحسم 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (1) - (0) زيورخ.. جووووووول صاروخي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
تيفيز يرحل عن تدريب روزاريو سنترال ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي