تريزيجيه يصنع هدفا في انتقال طرابزون إلى دوري المؤتمر الأوروبي

انتقل طرابزون التركي إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوز غير كاف أمام فرينكفاروزي المجري في الدوري الأوروبي.

وفاز طرابزون بهدف مقابل لا شيء أمام فرينكفاروزي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات المسابقة.

وسجل أناساسيتوس باكاسيتاس هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 7 من صناعة تريزيجيه.

الفوز لم يكف طرابزون للتأهل إلى الدور المقبل في الدوري الأوروبي وحل ثالثا برصيد 9 نقاط.

وتساوى فرينكفاروزي وموناكو بعدد النقاط في صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط.

وتأهل الفريق المجري في الصدارة فيما ينتظر موناكو خوض مباراة فاصلة مع الهابطين من دوري أبطال أوروبا.

التشكيل

حراسة المرمى: أوجورشان شاكير

الدفاع: ستريجر لارسن – مارك بارترا – فيتور هوجو – إرين إلميلي

الوسط: مانوليس سيوبيس – ماريك هامشيك

أمامهما: عبد القادر عمر – أناساسيتوس باكاسيتاس – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: أوموت بوزوك

أحداث المباراة

افتتح طرابزون النتيجة سريعا عند الدقيقة 7 عن طريق أناساسيتوس باكاسيتاس الذي سدد كرة في منتصف الشباك بعد كرة عرضية استلمها من محمود حسن تريزجيه.

وحاول أوموت بوزوك مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 15 بعد كرة بينية من تريزيجيه لكن يهدرها بتسديدة تعتلي العارضة.

وسيطر طرابزون على أحداث المباراة بشكل كامل وجاءت فرصته الأخيرة في الشوط الأول في الدقيقة 43 عن طريق باكاسيتاس الذي حاول تسديدة كرة من داخل منطقة الجزاء لكن جاءت ضعيفة ويتصدى لها حارس فرينكفاروزي.

ولم يشهد الشوط الثاني سوى فرصة وحيدة من جانب فرينكفاروزي عن طريق خافيير ميرسييه الذي سدد من منتصف الملعب لكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر. لينتهي اللقاء بفوز طرابزون وانتقاله لدوري المؤتمر.

وساهم تريزيجيه مع طرابزون في هدفين وصناعة آخر خلال البطولة.