سجل وصنع.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام أولمبياكوس

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 21:59

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

تألق مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وقاد فريقه إلى حسم التأهل للأدوار الإقصائية بمسابقة الدوري الأوروبي، وذلك بالفوز على أولمبياكوس بهدفين دون رد.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول في الدقيقة 79، فيما صنع الهدف الثاني لزميله لودوفيك بلاس بلمسة رائعة في الدقيقة 90.

الفوز حسم تأهل نانت إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي، رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن فرايبورج المتصدر.

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وجاء تأهل نانت استغلالا لتعادل كاراباج مع فرايبورج بهدف دون رد لكل منها، وهو الأمر الذي منع كاراباج من التأهل (7 نقاط) من التأهل.

فيما تذيل أولمبياكوس الترتيب بنقطتين فقط.

وإليكم أبرز ما قدمه مصطفى محمد في المباراة:

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

اللمسات: 25

التمريرات الصحيحة: 8 من 10

دقة التمرير: 80%

العرضيات الصحيحة: 0 من 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 1

التسديدات على المرمى: 1 من 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 4

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 3

التدخلات: 1

مصطفى محمد نانت الدوري الأوروبي
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