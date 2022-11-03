الدوري الأوروبي - مصطفى محمد ينقذ نانت ويقوده إلى التأهل.. شاهد لحظات الحسم

بفضل رأسية مصطفى محمد، تأهل نانت الفرنسي إلى إقصائيات الدوري الأوروبي بالفوز على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

سجل نانت مبكرا عن طريق إيفان جيسان في الدقيقة الثانية ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الخامسة تعرض نانت لموقف سيئ، حيث أصيب فابيو وحل دينيس أبياه بدلا منه.

وتألق ألبان لافون حارس مرمى نانت في إبعاد عدة فرص خطيرة، أولها رأسية يوسف العربي في الدقيقة 19.

واستمر تألق لافون بإبعاد تسديدة جوش بولر في الدقيقة 20، ثم تسديدة قوية من خارج المنطقة بواسطة أبو بكر كامارا في الدقيقة 29، تصدى لها الحارس أيضا.

وخرج كامارا في الدقيقة 69، تاركا موقعه في أولمبياكوس لظهير ريال مدريد السابق مارسيلو.

وأخيرا أتى الهدف المنتظر في الدقيقة 79، بعرضية من لودوفيك بلاس ورأسية من مصطفى محمد.

رد مصطفى الهدية سريعا بالكعب ليصنع هدف الدقيقة 90 الذي سجله بلاس بدوره.

الفوز حسم تأهل نانت إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي، رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن فرايبورج المتصدر.

وجاء تأهل نانت استغلالا لتعادل كاراباج مع فرايبورج بهدف دون رد لكل منها، وهو الأمر الذي منع كاراباج من التأهل (7 نقاط) من التأهل.

فيما تذيل أولمبياكوس الترتيب بنقطتين فقط.

وبعد نهاية المباراة بالفوز، تجمع لاعبو نانت حول شاشة هاتف جوال، لمشاهدة الدقائق الأخيرة في مباراة كاراباج وفرايبورج، إذ كان الأول بحاجة لهدف من أجل التأهل، ولكن لم يأت لتنطلق احتفالات نانت.