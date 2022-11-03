انتهت الدوري الأوروبي - أرسنال (1) - (0) زيورخ.. المدفعجية في الصدارة
الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 21:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أرسنال وزيورخ في الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي.
محمد النني
النادي : أرسنال
ويستضيف أرسنال نظيره زيورخ على ملعب الإمارات في مباراة تحديد المتصدر إلى دور الـ16 من المسابقة.
ويتواجد محمد النني أساسيا في تشكيل أرسنال.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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نهاية المباراة
ق 68 هدف يلغى بداعي التسلل من جانب زيورج عن طريق أدريان جيرويرو.
ق 63 تغييران لـ أرسنال: خروج النني وجابرييل جيسوس وتزول توماس بارتي وبوكايو ساكا.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 9 جووول أول لـ أرسنال عن طريق كيران تيرني بتسديدة صاروخية من منتصف الملعب بعد تمريرة خاطئة من مدافع زيورخ يستغلها الاسكتلندي ويرسلها على الطائر إلى الشباك.
بداية المباراة
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