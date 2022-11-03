تيفيز يرحل عن تدريب روزاريو سنترال

أعلن نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني رحيل مدربه كارلوس تيفيز عقب نهاية الموسم.

وتولى تيفيز تدريب الفريق في يونيو الماضي بعد مرور 4 جولات من الدوري الأرجنتيني، بعد أسابيع قليلة من إعلان اعتزاله كلاعب كرة قدم.

وأوضح النادي عبر حسابه "نؤد شكر الجهاز الفني على احترافيته وجهده المبذول طوال الأشهر الماضية".

وأكمل "خيرمان ريفارولا سيتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت".

🇺🇦 Carlos Tevez ha dejado de ser el entrenador de #RosarioCentral Le agradecemos a él y a su cuerpo técnico por el profesionalismo y el trabajo ejercido en estos meses al frente del plantel profesional. Germán Rivarola se hará cargo del equipo de manera interina pic.twitter.com/7ywKePwgX2 — Rosario Central (@RosarioCentral) November 3, 2022

وقال تيفيز في المؤتمر: "أريد أن أشكر الأشخاص على الاعتماد عليّ، كما قلت في البداية لم أت هنا من أجل الأعمال الإدارية، كرة القدم غير عادلة".

وأضاف "أنا المدير الفني وأردت فعل الأفضل لسنترال، لا أريد خوض مباريات ليست اعتيادية، جئت من أجل تقديم الأفضل للفريق".

وقاد تيفيز الفريق في 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 10 وخسر 8.

وأنهى الفريق في الدوري الأرجنتيني برصيد 32 نقطة في المركز العشرين من أصل 28 فريقا.

وكان تعاقد تيفيز مع الفريق يمتد حتى 2023.