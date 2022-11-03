تشكيل أرسنال - النني أساسي أمام زيورخ في مباراة الصدارة

تواجد محمد النني أساسيا في تشكيل أرسنال لمواجهة زيورخ السويسري في الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي.

ويستضيف أرسنال نظيره زيورخ على ملعب الإمارات في مباراة تحديد المتصدر إلى دور الـ16 من المسابقة.

وغاب جابرييل مارتينيلي عن التشكيل الأساسي للفريق فيما خرج جرانيت تشاكا من القائمة.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حارس المرمى: آرون رامسيديل

الدفاع: بن وايت - روب هولندج - جابرييل ماجاليس - كيران تيرني

الوسط: محمد النني - سامبي لوكونجا

أمامها: ريس نيلسون - فابيو فييرا - إيدي نيكيتاه

الهجوم: جابرييل جيسوس

ويجلس مقاعد البدلاء: هين - توماس بارتي - بوكايو ساكا - هيلسون - سميث - سيدريك سواريش - جابرييل مارتينيلي - مارتن أوديجارد - ماركينيوس - أولكسندر زينشينكو - ويليام ساليبا.

ويعتلي أرسنال صدراة المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة ويأتي بي إس آيندهوفن خلفه برصيد 10 نقاط.

ومن جهة آخرى، يحتل زيورج المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويتذيل بودو جليمت المجموعة دون رصيد.