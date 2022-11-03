اختبر معلوماتك عن كأس العالم 2010
الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 20:33
كتب : FilGoal
حقق منتخب إسبانيا لقب كأس العالم 2010 لأول مرة في تاريخه.
هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.
أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة التي أقيمت في فرنسا، أرنا إجاباتك.
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