جيرو يحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا

حصد الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي جائزة أفضل لاعب في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقاد جيرو بتسجيل هدفين وصناعة هدفين في فوز ميلان على سالزبورج بنتيجة 4-0.

فوز تأهل به الروسونيري لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 9 سنوات.

وتفوق الفرنسي المخضرم على كل من فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الذي سجل هدفا وصنع آخر في الفوز على سيلتك الأسكتلندي.

وأيضا الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي سجل هدفا وصنع آخر لصالح لايبزج الألماني أمام شاختار الأوكراني، وكذلك فيران توريس جناح برشلونة الذي سجل هدفين في الفوز على فيكتوريا بلزن التشيكي.

وانضم جيرو لـ 5 فائزين سابقين بالجائزة هم:

الجولة الأولى: روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

الجولة الثانية: كيفين دي بروين – مانشستر سيتي

الجولة الثالثة: أندري سيلفا – لايبزج

الجولة الرابعة: سون هيونج مين – توتنام

الجولة الخامسة: مهدي طارمي

فمن هم المتأهلين لدور الـ16؟

الفريق المذكور أولا هو صاحب الصدارة في مجموعته.

المجموعة الأولى: نابولي الإيطالي – ليفربول الإنجليزي

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي – كلوب بروج البلجيكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني – إنتر الإيطالي

المجموعة الرابعة: توتنام الإنجليزي – إينتراخت فرانكفورت الألماني

المجموعة الخامسة: تشيلسي الإنجليزي- ميلان الإيطالي

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني- لايبزيج الألماني

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني

المجموعة الثامنة: بنفيكا البرتغالي- باريس سان جيرمان الفرنسي

وانتقل إلى الدوري الأوروبي كل من:

أياكس وباير ليفركوزن وبرشلونة وسبورتنج لشبونة وسالزبوج وشاختار دونتسيك وإشبيلية ويوفنتوس.

فمتى تقام القرعة؟

ستقام القرعة يوم الإثنين الموافق السابع من شهر نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

ستنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وستنقل مراسم القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية.