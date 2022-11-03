تقرير: الاتفاق تم.. زيدان سيدرب فرنسا بعد كأس العالم مهما حدث في البطولة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

اقترب زين الدين زيدان من تحقيق أحد أهم أحلامه على الإطلاق بتدريب منتخب فرنسا.

وحسبما ذكر موقع " libertaddigital" الإسباني أن زيدان اتفق مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على قيادة المنتخب عقب كأس العالم خلفا للمدير الفني الحالي ديديه ديشامب.

وأشار التقرير إلى أن زيدان سيكون مدربا لفرنسا بغض النظر عما سيحدث في كأس العالم 2022.

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هذا يعني أنه مع نهاية تعاقد ديشامب في شهر ديسمبر المقبل سيكون زيدان مدربا لفرنسا.

وأوضح التقرير أن زيدان تلقى الكثير من العروض لقيادة عدة أندية عقب رحيله عن ريال مدريد في صيف عام 2021 ولكنه رفض جميع الفرق من أجل تحقيق حلمه.

وكان زيدان قال في تصريح سابق لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لدي مهمة لم تنته مع فرنسا".

فيما قال نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في وقت سابق: "زيدا سيدرب فرنسا يوما ما، متى؟ لا أعرف".

فرنسا زيدان ديشامب كأس العالم
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