أيمن جادة يرد على تغريدة كاسياس.. “أصابني الغثيان”

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 19:22

كتب : محمد سمير

إيكر كاسياس - رسمة أحمد نبيل

تفاعل أيمن جادة، مع ما كشفته حارس المنتخب الاسباني ولاعب ريال مدرد سابقا، كونه “مثلي الجنسية”،

إيكر كاسياس

النادي : معتزل

وقال مذيع ومعلق رياضي في مجموعة “بين سبورت” بالحرف: “أصابني الغثيان من هذا الإعلان لاثنين من “النجوم” الإسبان.. مزحة،

أو حقيقة، أو حملة مدفوعة الثمن ..لا يهم”.

قبل أن يضيف “المسألة أصبحت برمتها تثير الاشمئزاز .. والأمر الأكثر قرفاً هو الجهد المبذول لمؤازرتها والدفاع عنها !!”.

كاسياس يعترف

أعلن الإسباني “إيكر كاسياس” حارس مرمى ريال مدريد السابق، عن أمر صادم بالنسبة لمعظم محبيه.

واعترف اللاعب، حارس المنتخب الإسباني، بمثليته الجنسية.

ونشر الحارس الإسباني تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها ما يلي:

“أتمنى أن يتم احترامي.. أنا شاذ جنسيًا”.

كاسياس يوضح “حسابي تعرض للقرصنة”

سارع الدولي الإسباني السابق، إيكر كاسياس، إلى نشر تغريدة جديدة على حسابه الرسمي بتويتر،

من أجل توضيح حقيقة التغريدة السابقة المنشورة على ذات الحساب، والتي اعترف فيها بشذوذه الجنسي.

أسطورة ريال مدريد قام أولا بحذف التغريدة الأولى، ونشر توضيحا قال فيه:

“حساب مقرصن، الأمور تحت السيطرة الآن، أقدم اعتذاري إلى كافة المتابعين، وبطبيعة الحال اعتذار أكبر لمجتمع المثليين”.

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