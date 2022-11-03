ماركا: قبل أن يخطفه باريس.. إدارة ريال مدريد في البرازيل لأجل إندريك

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 19:21

كتب : FilGoal

إندريك فيليبي - بالميراس

بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، بدأ ريال مدريد العمل على التعاقد مع إندريك موهبة بالميراس البرازيلي الواعدة.

وبدأ السباق بالفعل، بينما يسعى ريال مدريد لتكليل اهتمام بدأ في العام الماضي.

وأفادت ماركا بوصول مسؤول من إدارة ريال مدريد بالفعل إلى مدينة ساو باولو لمشاهدة اللاعب لآخر مرة، وبدء المفاوضات مع بالميراس في محاولة لإنهاء الأمور مبكرا قبل الخصوم.

أخبار متعلقة:
دوري الأبطال – ريال مدريد يكتسح سيلتيك بخماسية.. ولايبزيج يدمر شاختار برباعية الشحات: لم أصدق أنني سأواجه ريال مدريد.. وحصلت على نصائح من لاعبي الأهلي مؤتمر كروس: سأعتزل في ريال مدريد ولكن لا أعرف متى.. أريد التواجد مع أطفالي قبل الـ50 جيرونا كابوس ريال مدريد يقدّم خدمة ثمينة لجاره برشلونة

وأوضحت الصحيفة أن أي اتفاق مع بالميراس سواء مع ريال مدريد أو أي فريق أوروبي آخر يجب أن يضمن بقاء اللاعب مع ناديه الحالي حتى يوليو 2024، ثم ينتقل إلى أوروبا في سن 18 عاما، وفقا لقواعد فيفا بخصوص الانتقالات الدولية.

ورغم ذلك لا ينوي ريال مدريد تضييع الوقت، في ظل دخول باريس سان جيرمان على الخط.

ويبلغ الشرط الجزائي للاعب 60 مليون يورو، ولكن التقارير تشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق بين 35 و40 مليون يورو.

ويستمر ريال مدريد في التزود باللاعبين البرازيليين الصغار، على خطى فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس ورينيير جيسوس.

يذكر أن إندريك -16 عاما- أصبح مؤخرا أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ بالميراس.

ريال مدريد الدوري الإسباني إنريك بالميراس
نرشح لكم
"لن يكون هناك فريق بعد برشلونة".. بيكيه يعلن اعتزاله ويكشف موعده رئيس الليجا: الدوري الإسباني لا يزال في القمة رغم رحيل ميسي ورونالدو مؤتمر أنشيلوتي: ما قلته عن الحكم سوء فهم بسبب لغتي الإيطالية.. والعقوبة لن تسلبني النوم مؤتمر كروس: سأعتزل في ريال مدريد ولكن لا أعرف متى.. أريد التواجد مع أطفالي قبل الـ50 موندو ديبورتيفو: أسينسيو خيار مطروح في برشلونة إنييستا: لا زلت أتواصل مع تشافي.. وهذا سبب خروج برشلونة من دوري الأبطال حوار ليفاندوفسكي - عن حلم برشلونة وإحباط الأبطال.. وما يمثله ميسي وريال مدريد له مفاجأة مدوية.. ماركا: بيكيه في قائمة إسبانيا المبدئية لكأس العالم
أخر الأخبار
"لن يكون هناك فريق بعد برشلونة".. بيكيه يعلن اعتزاله ويكشف موعده 4 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: الاتفاق تم.. زيدان سيدرب فرنسا بعد كأس العالم مهما حدث في البطولة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - أولمبياكوس (0) - (0) نانت.. هدف ملغي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الأوروبي - طرابزون (1) - (0) فرينكفاروزي.. جوووووول 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: قبل أن يخطفه باريس.. إدارة ريال مدريد في البرازيل لأجل إندريك 39 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة كوستاريكا – نافاس وكامبيل ورويز يقودون الحرس القديم في كأس العالم 57 دقيقة | قطر 2022
مباشر الدوري الأوروبي – ريال سوسيداد (0) - (0) مانشستر يونايتد.. انطلاق المباراة 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
رحلة صعود وعيب وحيد.. من هو "زيكو" أحدث اختيارات فيتوريا لـ منتخب مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي