ماركا: قبل أن يخطفه باريس.. إدارة ريال مدريد في البرازيل لأجل إندريك

بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، بدأ ريال مدريد العمل على التعاقد مع إندريك موهبة بالميراس البرازيلي الواعدة.

وبدأ السباق بالفعل، بينما يسعى ريال مدريد لتكليل اهتمام بدأ في العام الماضي.

وأفادت ماركا بوصول مسؤول من إدارة ريال مدريد بالفعل إلى مدينة ساو باولو لمشاهدة اللاعب لآخر مرة، وبدء المفاوضات مع بالميراس في محاولة لإنهاء الأمور مبكرا قبل الخصوم.

وأوضحت الصحيفة أن أي اتفاق مع بالميراس سواء مع ريال مدريد أو أي فريق أوروبي آخر يجب أن يضمن بقاء اللاعب مع ناديه الحالي حتى يوليو 2024، ثم ينتقل إلى أوروبا في سن 18 عاما، وفقا لقواعد فيفا بخصوص الانتقالات الدولية.

ورغم ذلك لا ينوي ريال مدريد تضييع الوقت، في ظل دخول باريس سان جيرمان على الخط.

ويبلغ الشرط الجزائي للاعب 60 مليون يورو، ولكن التقارير تشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق بين 35 و40 مليون يورو.

ويستمر ريال مدريد في التزود باللاعبين البرازيليين الصغار، على خطى فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس ورينيير جيسوس.

يذكر أن إندريك -16 عاما- أصبح مؤخرا أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ بالميراس.