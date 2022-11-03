قائمة كوستاريكا – نافاس وكامبيل ورويز يقودون الحرس القديم في كأس العالم

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 19:02

كتب : FilGoal

كوستاريكا

أعلن لويس فيرناندو سواريز المدير الفني لمنتخب كوستاريكا عن القائمة النهائية لكأس العالم 2022.

وشهدت القائمة ضم 26 لاعبًا وهو الحد الأقصى في القوائم النهائية.

وباتت كوستاريكا ثاني دولة تعلن عن قائمتها النهائية في وقتٍ مبكر، بعد منتخب اليابان.

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ويتصدر القائم النجم كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان، وجويل كامبيل مهاجم ليون المكسيكي ولاعب أرسنال السابق.

كما يحضر القائد التاريخي بريان رويز، حاله حال بريان أوفييدو لاعب إيفرتون السابق.

ويتواجد سيلسو بورخيس لاعب الوسط والأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ كوستاريكا.

ويغيب بشكل مفاجئ كريستيان جامبوا مدافع بوخوم صاحب الـ 79 مباراة دولية.

كما يبتعد ليونيل موريرا حارس مرمى ألاخويلينسي الذي كان بديل كيلور نافاس لسنوات طويلة.

ولا يظهر الشاب جيويسون بينيتي لاعب وسط سندرلاند الإنجليزي رغم تواجده في التوقف الدولي السابق.

وتتواجد كوستاريكا في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022.

وتفتتح كوستاريكا مبارياتها بصدام قوي أمام إسبانيا يوم 23 نوفمبر في استاد الثمامة.

ثم تواجه اليابان يوم 27 نوفمبر في ملعب أحمد بن علي بنادي الريان.

وتختتم الدور الأول بمباراة قوية أمام ألمانيا يوم 1 ديسمبر على استاد البيت.

ويعد أفضل إنجاز في تاريخ كوستاريكا هو الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2014 والخروج بصعوبة بركلات الجزاء الترجيحية أمام هولندا وقتها.

قائمة كوستاريكا:

حراسة المرمى:

  • كيلور نافاس (باريس سان جيرمان الفرنسي)
  • إستيبان ألفارادو (هيريديانو)
  • باتريك سيكييرا (لوجو الإسباني)

الدفاع:

  • أوسكار دوارتي (الوحدة السعودي)
  • فرانسيسكو كالفو (قونيا سبور التركي)
  • كيندال واستون (سابريسا)
  • خوان بابلو فارجاس (ميوناريوس الكولومبي)
  • دانييل تشاكون (كولورادو رابيدز الأمريكي)
  • كيشير فوير (هيريديانو)
  • كارلوس مارتينيز (سان كارلوس)
  • بريان أوفييدو (ريال سولت ليك الأمريكي)
  • رونالد ماتاريتا (سينسيناتي الأمريكي)

الوسط:

  • يلستين تيخيدا (هيريديانو)
  • سيلسو بورخيس (ألاخويلينسي)
  • يوستين سالاس (سابريسا)
  • روان ويلسون (جريسيا)
  • خيرسون توريس (هيريديانو)
  • دوجلاس لوبيز (هيريديانو)
  • ألفارو زامورا (سابريسا)
  • أنتوني هيرنانديز (بونتاريناس)
  • براندون أجييرا (نوتنجهام فورست الإنجليزي)
  • بريان رويز (ألاخويلينسي)

الهجوم:

  • جويل كامبيل (ليون المكسيكي)
  • أنتوني كونتريراس (هيريديانو)
  • جوان فينيجاس (ألاخويلينسي)
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