تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي في فرصة التأهل الأخيرة أمام فرينكفاروزي

تواجد محمود حسن تريزيجيه أساسيا في تشكيل طرابزون لمواجهة فرينكفاروزي في فرصة أخيرة للتأهل إلى الدور المقبل في الدوري الأوروبي.

ويستضيف طرابزون نظيره فرينكفاروزي في الثامنة إلا ربع على ملعب شينول جونيش في الجولة الأخيرة من دور مجموعات المسابقة.

وأجرى عبد الله أفجي المدير الفني لـ طرابزون تغيريين في المباراة، وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أوجورشان شاكير

الدفاع: ستريجر لارسن – مارك بارترا – فيتور هوجو – إرين إلميلي

الوسط: مانوليس سيوبيس – ماريك هامشيك

أمامهما: عبد القادر عمر – أناساسيتوس باكاسيتاس – محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: أوموت بوزوك

ويحتل طرابزون المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني.

ويأمل طرابزون أن يحقق النجم الأحمر فوزا على موناكو، وفي تلك الحالة التعادل قد يساوي النقاط ويتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة لتحديد هوية المتأهل، أما في حالة فوز الفريق التركي سيتأهل مباشرةً.