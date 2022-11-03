تشكيل مانشستر يونايتد – فان دي بيك وجارانشو أساسيان من أجل الصدارة ضد سوسيداد

دفع إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بدوني فان دي بيك في تشكيل فريقه الأساسي لملاقاة ريال سوسيداد اليوم الخميس.

ويحل يونايتد ضيفا على سوسيداد في ملعب أنويتا في سادس جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويتواجد كذلك جارانشو أساسيا رفقة كريستيانو رونالدو.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- ليساندرو مارتينيز- فيكتور ليندلوف- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: كاسيميرو- كريستيان إريكسن

في الوسط الهجومي: جارانشو- دوني فان دي بيك- برونو فيرنانديز

في الهجوم: كريستيانو رونالدو

وجاء تشكيل ريال سوسيداد كالتالي:

في حراسة المرمى: أليكس ريميرو

في الدفاع: أندوني جوروسابيل – روبن لو نورمان – جون باتشيكو – دييجو ريكو

في الوسط: بابلو مارين – مارتين زوبيميندي – ميكيل ميرينو – برايس مينديز

في الهجوم: أليكساندر سورلوث – كارلوس فيرنانديز

وضمن الفريقان التأهل للدور التالي، لكن صاحب الصدارة سيلعب دور الـ16 الثاني، أما الوصيف فسيواجه الهابطين من دوري أبطال أوروبا أولا.

ويتصدر سوسيداد المجموعة بـ15 نقطة يليه يونايتد بـ12 نقطة.

ويحتاج يونايتد للفوز بفارق هدفين بعد هزيمته في الذهاب على ملعبه بهدف دون رد ليتغلب على منافسه في المواجهات المباشرة ويتصدر المجموعة.