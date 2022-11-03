تيمو فيرنر يغيب عن ألمانيا في كأس العالم

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

باستوني - تيمو فيرنر

تأكد غياب تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج ومنتخب ألمانيا عن المشاركة في كأس العالم 2022.

تيمو فيرنر

النادي : لايبزج

ألمانيا

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 بين شهري 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر من العام الجاري.

ويعاني فيرنر من تمزق في أربطة الكاحل ستبعده عن الملاعب حتى نهاية ديسمبر المقبل.

ونشر لايبزيج بيانا لتوضيح الحالة الصحية للاعب وكتب: "تعرض تيمو فيرنر لإصابة في الكاحل الليلة الماضية في الفوز على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "وأظهرت فحوصات اليوم أنه لسوء الحظ تمزق في أربطة الكاحل الأيسر، وبالتالي سيغيب حتى نهاية عام 2022".

وكان تيمو فيرنر عاد إلى لايبزيج الصيف الحالي بعد تجربة ليست جيدة في صفوف تشيلسي لمدة موسمين.

وشارك صاحب الـ26 عاما مع لايبزيج منذ بداية الموسم في 16 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة في كأس العالم رفقة اليابان وكوستاريكا وإسبانيا.

وسجل فيرنر 24 هدفا بقميص منتخب ألمانيا خلال 55 مباراة خاضها مع الفريق بمختلف البطولات.

ألمانيا تيمو فيرنر كأس العالم
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