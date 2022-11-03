زيكو لـ في الجول: هدفي الاستمرار مع منتخب مصر.. ورونالدو مثلي الأعلي

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 18:00

كتب : رضا السنباطي

مصطفى زيكو

كشف مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب حرس الحدود عن هدفه الأساسي عقب اختيارة ضمن قائمة منتخب مصر.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا قائمة الفريق استعدادا لمعسكر نوفمبر.

زيكو تواجد القائمة 24 لاعبا في غياب لاعبي بيراميدز وفيوتشر وذلك في المعسكر المقرر اقامته في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 من الشهر ذاته.

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وقال زيكو لـ FilGoal.com: "أشعر بسعادة كبيرة جدا بعد انضمامي لمنتخب مصر فهي سعادة لا أستطيع وصفها. أشكر كل المدربين والزملاء الذين دعموني فكل مدرب قام بتدريبي كان يقول لي ستصل لمرحلة كبيرة".

وكشف "هدفي هو الاستمرار في الانضمام لمنتخب مصر والتركيز مع حرس الحدود لتقديم مستوى مميز مع الفريق".

وتابع" الاحتراف ضمن تفكيري فهو حلم مشروع والكل يتمنى أن يكرر ما فعله محمد صلاح ومثلي الأعلى هو كريستيانو رونالدو".

وبدأ زيكو مسيرته في نادي جمهورية شبين قبل الانتقال لصفوف حرس الحدود في صيف 2020.

وحصل مصطفى زيكو على جائزة رجل مباراة مواجهة فاركو رغم الخسارة.

وخطف فاركو الثلاث نقاط بهدف قاتل في الدقيقة 92 عن طريق أحمد شريف.

وفشل حرس الحدود في تحقيق أي نقاط من الدوري حتى الآن بخسارة أول مباراتين.

حرس الحدود مصطفى زيكو منتخب مصر
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