اختبر معلوماتك - عن تاريخ تونس في كأس العالم

هل تعلم كم مرة شارك فيها تونس في كأس العالم قبل نسخة 2022؟

لأي مدى تعرف لاعبي منتخب تونس؟

اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ تونس في كأس العالم؟