يوم مواجهة إسبانيا ضد ألمانيا.. الكشف عن موعد مباريات ربع نهائي كأس مصر

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

لقب كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر لموسم 2020 - 2021.

وتقام منافسات ربع نهائي كأس مصر وقت خوض مباريات دور المجموعات من كأس العالم 2022 في قطر.

وكان سموحة قد حسم تأهله إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على منتخب السويس بهدفين دون مقابل.

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ويلعب الزمالك أمام المصري على استاد برج العرب في تمام الخامسة من مساء يوم السبت 26 نوفمبر.

بينما يوم الأحد 27 نوفمبر يلعب الأهلي أمام المقاولون العرب، والبنك الأهلي ضد بيراميدز في الخامسة مساء.

ويواجه الزمالك فريق المصري مرة أخرى يوم 1 ديسمبر ولكن هذه المرة في الدوري المصري، بينما يلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي بعد 4 أيام من المواجهة المؤجلة بين الفريقين والمقرر لها 23 من الشهر نفسه.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول مباريات اليومين بجانب مواعيد كأس العالم في نفس اليومين:

السبت 26 نوفمبر 2022

تونس × أستراليا (12 ظهرا)

بولندا × السعودية (3 عصرا)

الزمالك × المصري باستاد برج العرب (5 مساء)

فرنسا × الدنمارك (6 مساء)

الأرجنتين × المكسيك (9 مساء)

الأحد 27 نوفمبر 2022

اليابان × كوستاريكا (12 ظهرا)

بلجيكا × المغرب (3 عصرا)

الأهلي × المقاولون العرب باستاد السلام (5 مساء)

البنك الأهلي × بيراميدز باستاد القاهرة (5 مساء)

كرواتيا × كندا (الساعة 6 مساء)

إسبانيا × ألمانيا (9 مساء)

كأس مصر كأس العالم الدوري المصري الأهلي الزمالك
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