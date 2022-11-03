اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ منتخب ألمانيا في كأس العالم جيدا

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 16:43

كتب : محمود صلاح

ألمانيا كأس العالم

إذا كنت متابع لتاريخ منتخبات كأس العالم .. فاختبر ذاكرتك.

المنتخب الألماني أحد أكثر المنتخبات مشاركة في المونديال.

فهل تعلم الكثير عن تاريخ المانشافت في كأس العالم.

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