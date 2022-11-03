اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ منتخب ألمانيا في كأس العالم جيدا
الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 16:43
كتب : محمود صلاح
إذا كنت متابع لتاريخ منتخبات كأس العالم .. فاختبر ذاكرتك.
المنتخب الألماني أحد أكثر المنتخبات مشاركة في المونديال.
فهل تعلم الكثير عن تاريخ المانشافت في كأس العالم.
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