محمد يوسف مديرا فنيا لـ طلائع الجيش

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 16:41

كتب : أحمد الخولي

محمد يوسف - طلائع الجيش

تولى محمد يوسف قيادة فريق طلائع الجيش خلفا لعلاء عبد العال المدير الفني السابق.

وأقال نادي طلائع الجيش، علاء عبد العال عقب مرور ثلاث جولات من مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يتواجد كذلك لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق طارق السعيد في الجهاز الفني رفقة يوسف.

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وستكون هذه هي مهمة يوسف الخامسة في الدوري المصري بعد قيادته للأهلي والبنك الأهلي وسموحة وبتروجت.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن عبد العال اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع فريق طلائع الجيش وذلك بعد 3 جولات من الدوري.

وودع علاء عبد العال لاعبي فريقه عبر الجروب الخاص بالفريق بتطبيق واتساب وأبلغهم برحيله.

وتولى علاء عبد العال تدريب طلائع الجيش في أول 3 جولات من الدوري، وتعادل مع الداخلية سلبيا ثم فاز على إنبي 2-1، قبل أن يخسر من الاتحاد السكندري 3-1.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط.

وأنهى طلائع الجيش الدوري الموسم الماضي في المركز الرابع تحت قيادة طارق العشري الذي يتولى تدريب سموحة هذا الموسم.

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