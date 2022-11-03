الدرجة الثانية – حسن موسى مدربا لـ بايونيرز خلفا لمحمد عبد الله

أعلن نادي بايونيرز عن تعيين حسن موسى مديرا فنيا للفريق خلفا لمحمد عبد الله.

وتقدم محمد عبد الله باستقالته عقب الهزيمة من المنصورة بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجو الثانية.

وخاض عبدالله 4 مباريات مع بايونيرز حقق نقطتين من تعادلي وهزيمتين.

وجاءت التغييرات الفنية خلال الموسم الحالي من الدرجة الثانية كالتالي:

نادي كهرباء الإسماعيلية

إقاله أحمد كمال وتعيين صلاح أبو الفتوح بعد الجولة الثانية

الإنتاج الحربي

إقاله عبدالناصر محمد بعد الجولة الثانية وتعيين سيد عيد

الألومنيوم

استقاله سعيد ابراهيم بعد الجولة الثالثة وتعيين حسن خيري مؤقتا

مركز شباب طامية

استقاله نادر السيد بعد الجولة الثالثة من مركز شباب طامية وتعيين فؤاد سلامة

المنيا

استقالة امير عزمي مجاهد من تدريب المنيا وهناك مفاوضات مع جهاز جديد

الإعلاميين

استقالة هاني عرفه المدير الفني لنادي الإعلاميين وهناك مفاوضات من أجل التعاقد مع جهاز فني جديد.

بايونيرز

استقاله محمد عبد الله بعد الجولة الرابعة والتعاقد مع حسن موسى لتدريب الفريق.

الهلال

استقاله حاتم حسن بعد الجولة الرابعة من الهلال ويتم المفاضلة في الوقت الحالي بين أكثر من مدرب.