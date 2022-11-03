سوق الفانتازي – فؤاد والشيخ الأكثر ارتفاعا في الأسعار .. وانخفاض سعر 4 من الزمالك

انتهت ثلاث جولات من فانتازي الدوري المصري والتي شهدت تألق العديد من اللاعبين اللذين استطاعوا أن يزوروا شباك المنافسين في 47 مناسبة.

وعلى الجانب الأخر خيب العديد من اللاعبين آمال المدربين الذين راهنوا على تألقهم حيث أشهرت البطاقة الصفراء 79 مرة فيما ظهرت البطاقة الحمراء لكلا من جناح الأهلي طاهر محمد طاهر، ومحود علاء مدافع الاتحاد السكندري وأخيرا وليد الكارتي وسط ميدان بيراميدز.

وبناء على أداء اللاعبين في الثلاث جولات الماضية من الدوري تباين عدد مرات الشراء والبيع للاعبين، وهو الأمر الذي يحدد ارتفاع أو انخفاض أسعار اللاعبين في فانتازي الدوري المصري.

وإليكم قائمة اللاعبين الذين ذاد سعرهم في الفانتازي:

الحراس

محمد الشناوي (حارس – الأهلي) 5,5 لـ 6

محمود أبو السعود (المقاولون) 4.5 لـ 5

مهدي سليمان (الاتحاد السكندري) 4,5 لـ 5

الدفاع

علي معلول (الأهلي) 6.5 لـ 7

أحمد مودي (فاركو) 5 لـ 5,5

خالد صبحي (الاتحاد السكندري) 3 لـ 3.5

صبري رحيل (الاتحاد السكندري) 4 لـ 4,5

الوسط

كريم بامبو (البنك الأهلي) 7 لـ 7.5

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 5 لـ 5,5

كريم فؤاد (الأهلي) 5 لـ 5.5

رفيق كابو (إنبي) 6.5 لـ 7

الهجوم

أوستن أموتو (الاتحاد السكندري) 6 لـ 6,5

جون إيبوكا (سيراميكا) 9 لـ 9.5

أما بالنسبة للاعبين الذين انخفض سعرهم هم:

أحمد فتوح (مدافع – الزمالك) 6 لـ5,5

محمود حمدي الونش (مدافع – الزمالك) 5,5 لـ5

حمدي النقاز (مدافع – الإسماعيلي) 5 لـ4,5

محمود علاء (مدافع – الاتحاد) 5,5 لـ5

إبراهيما نداي (وسط – الزمالك) 7 لـ6.5

أحمد عبد القادر (وسط – الأهلي) 7,5 لـ 7

وليد الكارتي (وسط – بيراميدز) 7 لـ6,5

عبد الله السعيد (وسط – بيراميدز) من 10,5 لـ10

برونو سافيو (وسط – الأهلي) 9 لـ8,5

فخر الدين بن يوسف (مهاجم – بيراميدز) 7 لـ 6,5

أحمد عاطف (مهاجم - فيوتشر) 7,5 لـ 7

سامسون (مهاجم – الزمالك) 9 لـ8.5

باسم مرسي (مهاجم – الإسماعيلي) 6,5 لـ6

ماليك إيفونا (مهاجم – أسوان) 6,5 لـ 6

عبده يحيى (مهاجم – غزل المحلة) 6.5 لـ6

وتقام مباريات الجولة الرابعة من فانتازي الدوري المصري بداية من يوم 23 نوفمبر القادم والذي يغلق باب انتقالاته في تمام الرابعة مساء من اليوم ذاته.

مازلت أمامك الفرصة للمنافسة على صدارة الترتيب لأول 10 جولات وحصد جائزة PlayStation 4.

سجل الآن وألعب عبر http://Fantasy.Filgoal.com

وحمل التطبيق

من جوجل بلاي http://bit.ly/2LkKQ79

من أب ستور http://apple.co/2YibRwZ