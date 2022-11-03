تقرير: جواو فيليكس على رأس أولويات برشلونة

بات جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد على رأس أولويات برشلونة خلال الصيف المقبل.

ويمتد عقد النجم البرتغالي مع أتليتكو مدريد حتى يونيو 2026.

وكشف الصحفي الإسباني روبين أوريا عبر محطة " Esport3 " عن دخول برشلونة وأتلينكو مدريد في مفاوضات حول عق صفقتين خلال الصيف المقبل.

وأوضح أن جواو فيليكس على رأس أولويات برشلونة خلال الصيف المقبل بعدما فشلت محاولة ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأشار إلى أن برشلونة حاول ضم اللاعب قبل بداية الموسم الجاري وإقحام انطوان جريزمان في الصفقة لكن النادي العاصمي رفض التخلي عن لاعبه البرتغالي.

جواو فيليكس شارك خلال الموسم الجاري مع أتليتكو مدريد في 16 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

صاحب الـ 22 عاما انضم لصفوف أتليتكو مدريد في صيف 2019 مقابل 120 مليون يورو.