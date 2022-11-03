اتحاد الكرة يؤكد استمرار كلاتنبرج رئيسا للحكام.. ولا صحة لتعيين خبير تحكيمي

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أنباء تعيين خبير تحكيمي كرئيس للجنة الحكام بالاتحاد.

وأشار الاتحاد برئاسة جمال علام إلى استمرار مارك كلاتنبرج في منصبه كرئيس للجنة الحكام.

وجاء بيان الاتحاد المصري كالآتي:

"يؤكد الاتحاد المصري برئاسة جمال علام احترامه لقاماته من الحكام والخبراء بمجال التحكيم".

"ويشدد الاتحاد على عدم صحة أنباء تعيين خبير تحكيمي كرئيس للجنة الحكام بالاتحاد".

"ويؤكد الاتحاد أن كلاتنبرج مستمر في منصبه كرئيس للجنة الحكام".

وكان عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري قد صرح في تصريحات صحفية عبر المركز الإعلامي نفى ما يثار عن تعيين سمير عثمان في رئاسة لجنة الحكام.

وشدد عامر حسين في تصريحاته أن اتحاد الكرة لم يتطرق من الأساس للاستعانة باسم آخر داخل لجنة الحكام أو تعيين كلاتنبرج كمستشار.

وكان قد تم تعيين كلاتنبرج كرئيس للجنة الحكام المصريين في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بسبب مؤتمر قمة المناخ المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر الجاري.